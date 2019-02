Papenburg. Selten spielen die „Queen Kings“ so hoch im Norden wie bei ihrem Konzert im Alten Güterbahnhof in Papenburg. Häufiger sind sie im Raum Köln zu hören – aber immer vor ausverkauftem Haus, wie Sänger Sascha Krebs betonte.

Dass die Papenburger Nordlichter genauso textsicher sind wie die Kölner und ebenso mitgehen, stellten sie bei „We will rock you“, „I want to break free“ und anderen legendären Songs der englischen Rockformation Queen unter Beweis. Die „Queen Kings“ gelten als eine der besten Tribute Bands, sicher auch weil ihr Sänger über den gleichen Stimmumfang wie Freddie Mercury verfügt.

Die Musiker haben sogar schon mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammengearbeitet und waren Teil des Musicals „We Will Rock You“. Das Publikum im Alten Güterbahnhof freute sich über die Show, einen Sound, der sehr nah heranreichte an das Original, und über mehrere Zugaben. Das Konzert stand in der Reihe „Legenden des Rock“ und wird am 15. März mit einer AC/DC-Tribute-Band fortgesetzt.