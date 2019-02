Aschendorfer Schüler schnuppern in die Berufswelt CC-Editor öffnen

Die Jahrgänge acht bis zehn haben beim Berufsorientierungstag der Heinrich-Middendorf-Oberschule zehn Unternehmen kennengelernt. Foto: Michael Sterk

Aschendorf. stmi Aschendorf. Auf der Baustelle, in der Produktionshalle oder auf dem Schulgelände: Während des ersten Berufsorientierungstages an der Heinrich-Middendorf-Oberschule (HMO) in Aschendorf haben sich zehn Unternehmen den Schülern der Jahrgänge acht bis zehn präsentiert.