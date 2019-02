Vorverkauf für Konzert gegen Rechtspopulismus in Papenburg läuft CC-Editor öffnen

Die Band "Civil Courage" aus Lähden bilden am Freitag im Kolpinghaus den Abschluss des Abends. Foto: Heike Huntemann

Papenburg. Für das Konzert "#Wirdsindmehr" am Freitag dieser Woche, 22. Februar 2019, im Kolpinghaus in Papenburg sind Karten im Vorverkauf zum Preis von 7 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 10 Euro.