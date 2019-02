Papenburg. Eine Obduktion am Montag hat bestätigt, dass die am Freitag im Sielkanal im Nordhafen von Papenburg gefundene Frauenleiche die seit dem Neujahrstag vermisste 78-Jährige aus Rhauderfehn ist.

Das teilte die Polizei am Montagnachmittag auf Nachfrage mit. "Eine am Montagmitttag durchgeführte Obduktion brachte entsprechende Gewissheit. Darüber hinaus konnten die Gerichtsmediziner keinerlei Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden am Tode der 78-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen der Polizei sind abgeschlossen", heißt es weiter.

Die Leiche war wie berichtet am Freitag gegen 14.30 Uhr vom Hafenkapitän der Stadt Papenburg auf dem Wasser treibend im Sielkanal in Höhe der sogenannten "Soda-Brücke" im Zuge der Straße "Zur Seeschleuse" entdeckt worden. Mit Hilfe der Feuerwehr Untenende konnte die Leiche ans Ufer in Höhe der Straße Ulmenhof, wo sich die Firma HRP Holzrecycling befindet, gezogen werden. Bereits am Freitag vermuteten die Einsatzkräfte, dass es sich um die vermisste 78-Jährige handelt, Gewissheit könne aber nur eine Obduktion bringen, die von der Staatsanwaltschaft Osnabrück angeordnet und am Montagmittag durchgeführt wurde.

Die Frau war am Neujahrstag von der Völlener Dorfstraße aus zu einem Spaziergang in Richtung der Straße "Zur Seeschleuse" aufgebrochen. Allem Anschein nach hat sie sich dann im Bereich der Straßen Am Nordhafen / Ulmenhof verlaufen, beide Straßen sind nämlich Sackgassen und werden durch das Hafenbecken beziehungsweise den Bahngleisen abgegrenzt.

Noch am Neujahrstag leitete die Polizei eine großangelegte Suchaktion ein. Unter anderem kamen ein Polizeihubschrauber, ein Spürhund sowie mehrerer Streifenwagen zum Einsatz. Einige Tage später suchte dann die Wasserschutzpolizei mit einem Sonarboot und einer Taucherstaffel im Sielkanal nach der Frau. Die Suche wurde damals ergebnislos abgebrochen. Weil die Frau Diabetikerin und auf lebenswichtige Medikamente angewiesen war, schwanden von Tag zu Tag die Hoffnungen, dass die Vermisste noch lebend gefunden wird.