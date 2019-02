Papenburg. Die Abteilung Allgemeinchirurgie des Marien Hospitals Papenburg Aschendorf unter Leitung von Chefarzt Ulrich Böckmann hat erfolgreich an der Qualitätssicherungsmaßnahme „Internationale Qualitätssicherung Kolon-/Rektum-Karzinome (Primärtumor)“ teilgenommen.

Bereits seit 2004 nimmt die Abteilung für Allgemeinchirurgie an der Qualitätssicherungsmaßnahme, die am An-Institut für Qualitätssicherung in der operativen Medizin an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg durchgeführt wird, freiwillig teil. Rund 450 Patienteneingänge konnten von 2004 bis einschließlich 2017 im Marien Hospital erfasst und damit Vergleichsmaßstäbe mit rund 250 Kliniken im Bundesgebiet vorgenommen werden, teilte das Hospital in einer Presseerklärung mit.

Vielfältige Erkrankungen

Die Erkrankungen des Dickdarmes sind vielfältig. Dazu gehören bösartige Erkrankungen wie das Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) und das Rektumkarzinom (End- oder Mastdarmkrebs). Im Rahmen der Qualitätssicherungsmaßnahme werden Patienten mit einem Kolon-/Rektumkarzinom nach wissenschaftlichen Kriterien dokumentiert.

Daten geben Aufschluss

Durch die erhobenen Daten lasse sich ablesen, dass im Laufe der Jahre besonders die älteren Patienten schwerwiegende Begleiterkrankungen aufweisen und adipöse Probleme mitbringen, teilte Chefarzt Böckmann mit. „Es treten immer mehr Randprobleme auf, die wir zusätzlich behandeln müssen.“ Dafür kommen die Patienten zu einem früheren Stadium der Erkrankung zur Behandlung und gehen eher zu Krebsvorsorgeuntersuchungen. „Früher waren die Metastasen bereits ausgeprägt. Heute hat sich die Erfolgsquote auf Heilung verbessert, was auch auf die konsequente Vorsorgeuntersuchung zurückzuführen ist“, erläuterte Böckmann.

80 Prozent der Patienten erleiden keine Komplikationen

Auch die Technik habe sich gewandelt: Mehr als die Hälfte der Operationen würden über die laparoskopische Chirurgie durchgeführt – das sind Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle mithilfe eines optischen Instruments. „Durch eine deutlich komplexere Entfernung des Tumorgewebes ist die Wahrscheinlichkeit einer Krebs-Rückkehr geringer“, teilte Böckmann mit. Die Komplikationsrate bei Eingriffen nehme insgesamt ab.

80 Prozent der Patienten erleiden überhaupt keine Komplikationen, bei den restlichen 20 Prozent sind die Komplikationen überwiegend auf Begleiterkrankungen zurückzuführen, beispielsweise am Herzen oder der Lunge. Die Mortalitätsrate (Sterbequote pro Behandlungsfall) liege mit rund einem Prozent im Papenburger Haus deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, betonte Böckmann. Er zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der Qualitätssicherungsmaßnahme, die vor allem auch der Eigenkontrolle diene.