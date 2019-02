Papenburg. Zwei Anwohner eines Wohngebietes am Obenende in Papenburg hat sich bei der Stadt wegen eines parkenden Lkw vor seiner Haustür beschwert. Das Ordnungsamt ermittelt nun wegen eines Parkverstoßes.

Die Anwohner hatten, durch Fotos belegt, drei Dinge moniert: mehrmaliges Abstellens eines Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen auf einen Parkstreifen in einem reinen Wohngebiet, Behinderung einer Garagenausfahrt und unzureichender Absicherung während der Dunkelheit. Genannt wurden in der Email an die Stadtverwaltung, die unserer Redaktion vorliegt, die Nächte 13./14. und 14./15. Februar. Seine Ausfahrt sei "zu einem Drittel bis zur Hälfte" zugestellt gewesen. Am 14. Februar habe das Fahrzeug gegen 5.20 Uhr den Parkplatz verlassen. "Den damit verbundenen Lärm muss ich in einem reinen Wohngebiet nicht tolerieren. Die Rechtslage dazu ist eindeutig", heißt es in der E-Mail, in welcher auch das Kennzeichen des Lkw genannt wurde.

Stadt versucht, den Halter zu ermitteln

Die Stadt Papenburg bestätigte den Eingang der Mitteilung der Anwohner. "Es erfolgt derzeit eine Halterermittlung und sodann eine Anhörung zu dem Vorwurf des Parkverstoßes (rechtsstaatliches Vorgehen). Parallel versucht die Stadt derzeit, wie in solchen Fällen üblich, den Fahrer kurzfristig zu ermitteln, um ihn auf die Rechtslage hinzuweisen", teilte Karin Evering, Sprecherin der Stadt Papenburg, mit. Sie verwies zudem auf Paragraph 12 der Straßenverkehrsordnung. Darin heißt es unter Paragraph 3: "Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen ist innerhalb geschlossener Ortschaften in reinen und allgemeinen Wohngebieten und in Sondergebieten, die der Erholung dienen, (...) das regelmäßige Parken in der Zeit von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen unzulässig." Das Bußgeld betrage für einen solchen Fall 30 Euro.