Papenburg. Mit einer Ausstellungseröffnung, einem Tag der offenen Tür und Pantomime-Theater hat die Papenburger Kunstschule Zinnober ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert.

Bei strahlendem Sonnenschein strömen am Sonntag mehr als 150 Menschen in die Galerie der Stadthalle Forum Alte Werft. Einige tragen zum Teil mit viel Liebe zum Detail gebackene Kuchen herein. „Jeder Mensch ist ein Künstler. Der beste Beweis steht unten und wir können ihn aufessen“, wird Kunstschulleiterin Petra Wendholz später während der Redebeiträge oben in der Galerie sagen.





Dort ist auch die Ausstellung aufgebaut. Ihr Titel „30 Jahre Zinnober – 30 Jahre künstlerisch-kulturelle Vielfalt“ trifft den Nagel auf den Kopf. Sie zeigt Werke von Kursteilnehmern quer durch alle künstlerischen Sparten und Techniken, darunter Öl-, Acryl- und Pastellmalerei, Zeichnungen, Collagen, Fotografie, Keramik sowie Pappmaché.







Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) wertet die Entwicklung der Kunstschule als „eine Erfolgsgeschichte für unsere Stadt“. Die Zahl der jährlichen Kursangebote sei von anfangs elf auf heute knapp 60, die der Teilnehmer von 120 auf 1500 gestiegen. Bechtluft erinnert aber auch daran, dass die Zukunft der Kunstschule im Zuge der Haushaltskonsolidierungen der Stadt im Jahr 2003 „einige schwere Stürme zu überstehen“ gehabt habe. Dank großer Anstrengungen sei es aber gelungen, die Schule zu erhalten. „Eine Stadt ohne kunstpädagogisches Angebot ist möglich, aber sinnlos“, sagte Bechtluft.





Anzeige Anzeige

Sowohl der Bürgermeister als auch Wendholz räumen im Übrigen ein, dass sie bis vor wenigen Tagen nicht gewusst hätten, dass die Wurzeln der Kunstschule am Obenende liegen. Der damalige Bürgermeister und heutige Ehrenbürgermeister Heinrich Hövelmann (CDU) habe in den 80er-Jahren die Kanal-MuK (Mal- und Kreativschule) initiiert und beim Land 400 000 D-Mark Fördergelder losgeeist, berichtet Bechtluft. Mithilfe dieses Geldes und der Überzeugungskraft des damaligen Kulturdezernenten Rainer Krieger sei die Schule schließlich am Untenende angesiedelt und aufgebaut worden.





Heute habe Zinnober dank viel Kreativität und großer Schaffenskraft „ein Zuhause in der Mitte unserer Stadt“, sagt Bechtluft. Gespannt sei er schon jetzt auf eine „Kunstoase“, mit der die Schule die Blumenschau bereichern wolle.





Wendholz hebt in ihren Dankesworten unter anderem die Rolle von Peter Raske für den inhaltlichen Input gerade in der Anfangszeit („er gehörte zu den denen, die den Mut hatten, Ja zu sagen“), den Einsatz des damaligen Bürgermeisters Uli Nehe in der Krisenzeit und die von Krieger hervor, den Wendholz als „Ziehvater“ der Kunstschule bezeichnet. Krieger erinnert in einem Glückwunschschreiben an „viel kommunalpolitischen Gegenwind“ und „kulturfeindliche Stimmen aus dem Rathaus“ in finanziell schwierigen Zeiten. Dem Kunstschulteam bescheinigt er tolles Engagement. Dadurch, dass sie sich ihre jugendliche Frische erhalten habe, mache sich die Kunstschule „im Erwachsenenalter von 30 Jahren“ selbst das schönste Geschenk.





Peter Kamp, Vorsitzender des Bundesverbandes der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen, appelliert an andere Kommunen in Niedersachsen, dem positiven Beispiel aus Papenburg zu folgen. Als dringendste Forderung formuliert Kamp eine angemessene Bezahlung von Honorarkräften und Festangestellten. Zu lange dauert nach seiner Auffassung zudem die Akzeptanz von kulturpädagogischen Einrichtungen in der Fläche.





Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann nennt die Entwicklung der Kunstschule eine Geschichte von Mut, Gemeinschaft und Visionen. Leiterin Wendholz bescheinigt sie den Kampfgeist einer Löwin – nicht nur, wenn es um finanzielle Dinge geht. Die Kunstschule wird durch die Emsländische Landschaft mit Mitteln des Landes Niedersachsen gefördert. „Kunst und Kultur muss für jeden zugänglich sein – und zwar unabhängig vom Alter“, fordert Connemann.





Den musikalischen Rahmen gestaltet die Musikschule des Emslandes, die Pantomimeaufführung mit dem Titel „Ist das Kunst oder kann das weg“? die Historisch-Ökologische Bildungsstätte Papenburg.

(Weiterlesen: So hat die Papenburger Kunstschule harte Zeiten überstanden)