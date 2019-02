Polizist in Papenburg angegriffen und verletzt CC-Editor öffnen

Bei einem Einsatz in Papenburg ist ein Polizist angegriffen und leicht verletzt worden. Symbolfoto: Gerd Schade

Papenburg. Bei einem Einsatz in einer Wohnung an der Friedlandstraße in Papenburg ist ein Polizeibeamter angegriffen und leicht verletzt worden.