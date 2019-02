Die Spende der Handarbeitsgruppe nahmen (v. l.) Heide Heyen-Strehlau und Angela Hebbelmann entgegen. Foto: Klaus Dieckmann

Papenburg. Die Frauen der Handarbeitsgruppe St. Antonius in Papenburg haben dem Förderverein des „Bunten Kreises Nord-West-Niedersachsen“ am Marien-Hospital eine Spende in Höhe von 2000 Euro überreicht. Das Geld soll nach Angaben des Fördervereins der Hilfe für Familien mit schwerkranken Kindern zugutekommen.