Papenburg. Umweltverbände wollen die Stadt Papenburg dabei unterstützen, wenn es darum geht, über Eingriffe in die Natur zu informieren. Das teilte die Stadtverwaltung nach einem Treffen mit Mitgliedern der Naturschutzverbände Nabu und BUND im Rathaus mit.

Im Mittelpunkt des Austausches standen einer Presseerklärung aus dem Rathaus zufolge die Themen Fällarbeiten und Ökokonto. „Wir wurden gebeten, über die aktuellen Maßnahmen zu berichten und das Ökokonto der Stadt einmal zu erläutern“, erklärt Stadtbaurat Jürgen Rautenberg. Für Aufregung hatten zuletzt Fällarbeiten im Bereich der Werthmannstraße sowie für das neue Baugebiet zwischen Bethlehem, Rheiderlandstraße und Splitting gesorgt.

So lässt sich das Ökokonto füllen

Der Vorteil des Ökokontos sei, bereits vor einem Eingriff in die Natur für eine Ausgleichsmaßnahme zu sorgen, heißt es in der Mitteilung weiter. Rautenberg: „Das könne zum Beispiel das Anlegen neuer Biotope sein, oder wenn man bestimmte Bereiche in der Stadt unter Naturschutz stellt, sodass die Flächen nicht mehr als Bau- oder Gewerbegebiete überplant werden können.“ Insgesamt gebe es eine Vielzahl von einzelnen Maßnahmen, wie das Ökokonto der Stadt aufgefüllt werden kann, so der Stadtbaurat.

In Abstimmung mit dem Landkreis

Alle Vorhaben der Stadt zum Umweltschutz würden eng mit dem Landkreis Emsland als untere Naturschutzbehörde abgestimmt. „Wir können hier ja nicht machen, was wir wollen“, betont Rautenberg. Weil die Eingriffe in die Natur bei vielen Bürgern aber zu Fragen führen oder auch auf Unverständnis stoßen, werde die Stadtverwaltung nun früher und umfassender über geplante Maßnahmen informieren. „Das haben wir ja bei den Arbeiten im Baugebiet zwischen Splitting und Bethlehem auch gemacht.“ Hierbei wollen laut Stadt auch die Umweltverbände helfen. Ziel sei zudem, über das gesetzliche Mindestmaß hinaus die ökologischen Interessen stärker zu berücksichtigen.