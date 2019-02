Aschendorf. In Aschendorf werden mit Beginn der kommenden Woche die Kanäle gespült und Leitungen durch die Stadt Papenburg untersucht.

Anwohner sollten die Toilettendeckel während der Arbeiten geschlossen halten. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt, kann es im Zuge der Spülungen dazu kommen, dass in den anliegenden Haushalten Wasser aus den Leitungen gedrückt wird. Laut Stadtverwaltung liegt das in der Regel daran, dass die Hausanschlüsse ohne fachgemäße Entlüftung hergestellt worden sind. Somit lande der Druck, der bei den Spülarbeiten in den Kanalrohren erzeugt werde, bei den Haushalten.

Die Arbeiten starten am Montag, 18. Februar 2019, in der Brinkstraße und im Bullerienenweg. Im Laufe der Woche werde aber der gesamte Ortskern betroffen sein. Die Stadt weist darauf hin, die WC-Deckel in den angrenzenden Häusern in dieser Zeit stets geschlossen zu halten. Obwohl der Druck in den Leitungen für die Arbeiten heruntergefahren werde, werde manchmal bei Toiletten oder Spülen das Wasser herausgedrückt. Gerade bei Toiletten komme es vor, dass es dann auch unangenehm riecht.