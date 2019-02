Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat am Freitag über einen Streit unter Wohnungseigentümern in Papenburg verhandelt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Papenburg/Karlsruhe . Im Streit unter Wohnungseigentümern in einer der Stadtvillen am Papenburger Turmkanal wegen der Vermietung an Feriengäste will der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe sein Urteil erst in einigen Wochen verkünden.