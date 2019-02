Die Messe und den Vortrag zur Geschichte und den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der koptischen Kirche gestalteten (von links) Pfarrer Heiner Lohe, Dr. Volker Eissing und Diözesanbischof Anba Damian. Foto: Insa Pölking

isp Papenburg. Was unterscheidet koptische und katholische Christen? Was haben sie gemeinsam? Darüber hat der Diözesanbischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Norddeutschland, Anba Damian, in der Papenburger St.-Michael-Kirche gesprochen. Zudem berichtete er über die Geschichte der koptischen Kirche. Der Diözesanbischof war zum ersten Mal in der Fehnstadt zu Besuch.