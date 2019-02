stmi Papenburg. Als Teil der deutschlandweiten Aktion „Lesen lernen – leben lernen“ hat der Rotary Club Papenburg am Freitag Bücher an mehr als 30 Zweitklässler verteilt.

Laut Eggo Borchers vom Rotary-Club ist das Ziel der Bücherspenden, „das Lesen weiterhin in den Familien zu behalten.“ Außerdem wolle der Verein den Schulen dabei helfen, das Leseverständnis von Grundschülern zu fördern. Die ausgehändigten Bücher hätten dabei immer einen Bezug auf das alltägliche Leben eines Schülers.

Die Zweitklässler der Dieckhausschule erhielten in diesem Jahr Exemplare der Geschichte „Faustdicke Freunde.“ Sie handelt von vier Jungen aus der zweiten Klasse, die von einem „großen Jungen“ von dem Platz verdrängt werden, an dem sie sich normalerweise zum Spielen treffen. Das lassen sich die Grundschüler jedoch nicht gefallen. Probleme auf dem Schulhof seien eine Thematik, mit der sich viele Grundschüler identifizieren können, so Borchers.

Das Projekt „Lesen lernen – leben lernen“ wurde im 2003 von Mitgliedern des Rotary-Club ins Leben gerufen.