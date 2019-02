Papenburg. Die Bäder-Zukunft in Papenburg bleibt auf der Agenda: Dem 2017 im Sportausschuss grundsätzlich befürworteten Bau eines Kombibades beim Waldstadion steht die Sanierung der bestehenden Bäder gegenüber. Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) und Jan Averdung als Vertreter der Betreibergesellschaft diskutierten jetzt auf einer Infoveranstaltung, zu der die FDP eingeladen hatte.

In Abwesenheit seines Vaters Norbert stellte Jan Averdung die Sanierungspläne für das Hallen- und das Freibad in einer kurzen Präsentation vor etwa 30 Zuhörern im Jugendgästehaus vor. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Finanzierung der Bäder-Zukunft. Für das von ihm und seinem Vater präferierte Modell der Bäder-Sanierung kalkulierte er insgesamt mit etwa 4,5 Millionen Euro. Damit seien die Bäder jedoch auf Jahre hinaus gut aufgestellt und nutzbar.





Die Maßnahmen der Sanierung beträfen im Hallenbad insbesondere den Beckenumlauf; für das Freibad seien weitreichendere Maßnahmen wie die Erneuerung des Beckens und ein Neubau der Umkleiden geplant.

Stadt will Bäder auf jeden Fall rekommunalisieren

Der Betreibervertrag, den die Stadt vor Jahren mit Norbert Averdungs Firma „Aqua Park“ geschlossen hat, läuft noch bis Ende 2030. „Danach wollen wir wieder Eigentümer sein“, betonte Bechtluft. Die Rekommunalisierung wolle man so oder so, unabhängig von Art und Standort der Bäder.

Averdung stellte klar, dass im Modell der Bädersanierung eine ausreichende Vorlaufzeit und daher eine geregelte Betriebsnachfolge gegeben sei. Zudem hob er als gesonderten Vorteil die große Wasseroberfläche im Freibad hervor – diese würde sich in einem neuen Kombibad stark reduzieren.

Bechtluft: Was ist die wirtschaftlichste Lösung?

Bechtluft zeigte sich gegenüber den von Averdung aufgezeigten Vorschlägen offen. Die Kosten für einen Kombibad-Neubau lägen bei 14 bis 16 Millionen Euro, rief Bechtluft ins Gedächtnis. Hinzu käme eine jährliche Aufwendung von 1,1 bis 1,6 Millionen Euro für den laufenden Betrieb. „Was ist die wirtschaftlichste Lösung für Papenburg? Wie hoch ist das Defizit, das nachher bei der öffentlichen Hand liegt? Das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen“, so Bechtluft.

Man habe zwei Modelle, die sich scheinbar gegenüberstehen – „aber vielleicht ist eine sukzessive Lösung möglich“. Eine Investition von einer Millionen Euro in die Sanierung des Hallenbads, damit dies weitere 10 bis 15 Jahre laufen kann, halte er beispielsweise für eine schlaue Idee.

Einschränkungen im Schwimmbetrieb wahrscheinlich

Die Gäste interessierten sich in der Diskussionsrunde unter anderem für die Auswirkungen der Sanierungsarbeiten auf den alltäglichen Schwimmbetrieb. „Es kann natürlich sein, dass das Schul- und Vereinsschwimmen dann mal etwas eingeschränkt wird. Aber nicht langfristig“, versprach Averdung. „Wenn investiert wird, dann ist auch eine Sperrzeit mal zu ertragen. Wir sind ja nicht im Wunderland“, meinte ein Zuhörer und erntete Applaus.

Viel Zustimmung gab es allerdings auch für den Beitrag eines Anwesenden, der den Wert eines modernen Hallenbads unterstrich: „Ich glaube, dass ein funktionierendes Hallenbad wertvoller ist als ein zusätzliches Freibad. Wir haben nicht immer einen so tollen Sommer wie 2018.“ Bechtluft hielt abschließend fest: „Was mir bei der Diskussion häufig zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass wir die Bäder veräußert haben. Sie sind nicht in kommunaler Hand. Und deswegen müssen wir die Dinge immer in Absprache mit den Betreibern besprechen.“