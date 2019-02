Papenburg . Die Papenburger haben sich passend zum milden Wochenend-Wetter am Freitag auf dem Wochenmarkt mit Frühlingsblumen eingedeckt.

„Wir starten jetzt so richtig in unsere Saison, da passt es natürlich, dass auch das Wetter mitspielt“, erklärt Gärtner Arthur Meijer aus Weener im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Freitag verkaufte er eine frische Auswahl an Tulpen, Stiefmütterchen, Hornveilchen und verschiedenen Zwiebelpflanzen.









Tulpen gehören Statistiken zufolge zu den beliebtesten Schnittblumen der Deutschen und das macht sich auch in Papenburg bemerkbar: Mit Meijer auf dem Verkaufsstand am Papenburger Hauptkanal im Dienst ist an diesem Tag Karin Ribbing aus Herbrum. „Frische, bunte Tulpen gehen im Moment immer“, sagt sie. Ribbing freut sich über das gute Wetter und den Verkauf der blühenden Frühlingsboten.

Der Freitag war nur der Anfang eines milden Wochenendes. Das Tief „Volker“ ist abgezogen und Hoch „Dorit“ sorgt für Frühlingsgefühle im Emsland mit milden Temperaturen von bis zu 11 Grad am Samstag und maximal 14 Grad am Sonntag. Unsere Region zählt damit an diesem Wochenende zu den wärmsten in Norddeutschland. Dazu soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes viel Sonne und blauen Himmel geben.