Papenburg. Einen Segen für Neugeborene bietet das Seelsorgeteam im Marien-Hospital in Papenburg an. Ein Ersatz für die Taufe soll der Willkommensgruß im Namen Gottes aber nicht sein.

Wie es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses weiter heißt, soll der Segen zu einer Tradition werden und dem gegenseitigen Austausch dienen. Das Seelsorgeteam um Ordensschwester Siji Poruthukaran sowie die Krankenhausseelsorger Wilfried Nee (katholisch) und Dietmar Vogt (evangelisch) ist jetzt mit der ersten Neugeborenensegnung in der Krankenhauskapelle gestartet. Regelmäßig bestehe nun das Angebot für junge Eltern und Familien, ihr Kind segnen zu lassen. Die Idee zu dem Angebot sei in einer Arbeitsgemeinschaft entstanden.

Die Segnungsfeier ist der Mitteilung zufolge unabhängig von der Religionszugehörigkeit möglich. Alle Eltern, deren Kinder im Marien-Hospital geboren wurden, seien mit ihren Neugeborenen eingeladen, an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat (außer an kirchlichen und weltlichen Feiertagen) ab 11 Uhr in die Kapelle zu kommen und gemeinsam zu singen, sich auszutauschen und zu beten.

Auch beim Start der Neugeborenensegnung sei gemeinsam ein Gottesdienst gefeiert worden. Das Seelsorgeteam brachte drei Halbedelsteine mit, die daran erinnerten, in welchem Namen die Kinder gesegnet werden. Der erste Halbedelstein stand für den Segen im Namen Gottes, der zweite Stein für den Segen im Namen Christi und der dritte Stein für den Segen im Namen des Heiligen Geistes.