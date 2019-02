In einer der Stadtvillen am Turmkanal gibt es einen Rechtsstreit unter den Wohnungseigentümern, über den heute der BGH verhandelt. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Die Stadtvillen am Turmkanal in Papenburg machen erneut Schlagzeilen. Diesmal aber nicht wegen Ruhestörung durch Autorowdys, sondern mit einer Frage, mit der sich am Freitag, 15. Februar 2019, sogar der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt.