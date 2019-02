Papenburg. Ein 48-jähriger Mann aus dem nördlichen Emsland ist am Amtsgericht Papenburg zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Gericht sprach den einschlägig Vorbestraften wegen Vergewaltigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und räuberischen Diebstahls schuldig.

Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte eine 56-jährige Frau im Mai 2017 vergewaltigt hatte. Demnach hatte der Mann unter massivem Alkoholeinfluss gegenüber der ihm bekannten Frau Gewalt angewendet und sie zu sexuellem Verkehr genötigt.

Die Frau trat vor Gericht als Zeugin auf und schilderte den Fall. Nach einer Haftentlassung im Frühjahr 2017 habe der Angeklagte übergangsweise mit ihr zusammen in ihrer Wohnung gelebt. Zusammen hätten sie dort regelmäßig große Mengen Alkoholika konsumiert – so auch am Tag der Tat. Nach einer Reihe von alkoholischen Getränken sei der Angeklagte übergriffig geworden, habe sie geschlagen, gewürgt und in der Folge zum Geschlechtsverkehr gezwungen.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Der Bruder des Vergwaltigungsopfers sagte aus, er sei von seiner Schwester in ihre Wohnung gerufen worden. Erst unter seiner Mithilfe gelang es, die Polizei zu kontaktieren. Diese traf wenig später ein und versuchte, den Angeklagten mit auf das Revier zu nehmen. Der Angeklagte setzte sich aggressiv und beleidigend zur Wehr. Dieser Widerstand setzte sich später auch auf dem Polizeirevier fort. Bei einem Bluttest wurde beim Angeklagten ein Alkoholwert von 2,56 Promille festgestellt.

Eine Sachverständige der Rechtsmedizin berechnete für den Tatzeitpunkt einen wahrscheinlichen Promillewert von 3,39. „Diese Werte liegen in einem Bereich, der bei nicht daran gewöhnten Personen tödlich wirken könnte“, erklärte die Rechtsmedizinerin. Eine aufgehobene Steuerungsfähigkeit beim Angeklagten konnte sie nicht belegen, eine Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit jedoch sehr wohl. Die verminderte Schuldfähigkeit fand später Einfluss in die Urteilssprechung.

Gericht hat keine Zweifel an Zeugenaussage

Der Angeklagte, der neben seiner Alkoholabhängigkeit regelmäßig auch Betäubungsmittel konsumierte, stritt seine Schuld im Vergewaltigungsfall ab und betonte, es habe sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt. Dies sah das Schöffengericht unter Vorsitz des Amtsgerichtsdirektors Gerhard Többen nicht als erwiesen an. „Das Gericht ist überzeugt, dass Sie eine Vergewaltigung begangen haben“, so Többen, der die Glaubhaftigkeit der Aussage der Hauptzeugin unterstrich: „Wir haben keinen ernsthaften Zweifel daran, dass die Zeugin trotz des Alkoholeinflusses nicht wusste, was um sie herum geschehen ist.“

Einen gemeinsam mit dem Vergewaltigungsfall verhandelten Vorwurf des räuberischen Diebstahls sah das Gericht ebenfalls als erwiesen an. Der 28-fach vorbestraften Angeklagte hatte Lebensmittel aus einem Verbrauchermarkt entwendet und bei seiner Flucht zwei Personen weggestoßen, die sich ihm in den Weg gestellt hatten. Auch dieses Vergehen fand unter Alkoholeinfluss statt. Der Angeklagte widersprach dem dargestellten Tatverlauf während der Verhandlung nicht.

Unterbringung in Entziehungsanstalt angeordnet

Die Gesamtstrafe von zwei Jahren und drei Monaten setzte sich aus allen in der Verhandlung behandelten Fällen zusammen. Das Amtsgericht ordnete unter Bezug auf einen medizinischen Gutachter eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. „Das ist für Sie eine sinnvolle Sache, die wir Ihnen auch gegen Ihren Willen auferlegen“, sagte Többen dem Angeklagten. Dieser hat zusammen mit seinem Verteidiger nun eine Woche Zeit, in Berufung zu gehen.