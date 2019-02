Papenburg. In Papenburg und Umgebung gibt es für die Unterbringung von Mitarbeitern von Partnerfirmen der Papenburger Meyer Werft keine Zimmer mehr in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. Das Hotelschiff "Sans Vitesse" ist deshalb für zunächst fünf Monate gemietet worden und liegt im Nordhafen.

Wie Günther Kolbe, Sprecher der Meyer Werft, auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, verfüge das 76,50 Meter lange Schiff über 101 Kabinen mit insgesamt 186 Betten. "Die Firma CSP Cruise Service Papenburg, ein Tochterunternehmen von Schulte & Bruns, kümmert sich für uns um die Unterbringung von Mitarbeitern von Firmen, die hier auf der Meyer Werft beschäftigt sind. Da wir in diesem Jahr wieder drei Schiffe abliefern, reichen die Kapazitäten an Zimmern und Ferienwohnungen in der Region nicht mehr aus", so Kolbe. Die "Sans Vitesse" sei zunächst für fünf Monate gemietet worden.

Das Hotelschiff mit der markanten schwarz-weiß gestreiften Lackierung ist nicht unbekannt in Papenburg. Im September legte die "Sans Vitesse", die unter niederländischer Flagge betrieben wird, direkt am Pier der Meyer Werft an. Damals wurden Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffes "AIDAnova" an Bord untergebracht. Grund war damals ebenfalls ein Engpass bei freien Zimmer und Pensionen in der Umgebung.



Die "Sans Vitesse" ist Teil einer Flotte von Hotelschiffen, die unter anderem auch Besatzungsmitglieder von Ölplattformen auf See beherbergen.

In diesem Jahr werden, erstmals seit 2012, wieder drei Schiffe von der Meyer Werft abgeliefert. Den Anfang macht die "Spectrum of the Seas" für die Reederei Royal Caribbean International, die Ende des Monats die Baudockhalle der Meyer Werft verlassen soll. Mitte März ist die Emspassage vorgesehen.



In der kleineren Baudockhalle der Schiffbauer entsteht derzeit die "Spirit of Discovery" für die britische Reederei Saga Cruises. Mitte Mai soll der 236 Meter lange und 31,2 Meter breite Neubau das Dock und Ende Mai Papenburg verlassen.

Das letzte neue Kreuzfahrtschiff des Jahres ist die "Norwegian Encore" für die US-Reederei Norwegian Cruise Line. Der Ozeanriese soll Mitte August ausgedockt und Ende September über die Ems zur Nordsee überführt werden.