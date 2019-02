Papenburg. Die Volkshochschule (VHS) Papenburg lädt gemeinsam mit der Stadtbibliothek zu einer Veranstaltung am Montag, 25. Februar 2019, um 19.30 Uhr in die Villa ein. Unter dem Titel „Gedanken verloren – Unthinking: Vom Analyst, der ging, um die Welt mit dem Herzen zu sehen“ berichtet Christof Jauernig von seinem persönlichen Aufbruch.

Im Mittelpunkt des Abends steht nach Angaben der VHS das Thema Achtsamkeit. Der Frankfurter habe seinen Job als Unternehmensberater gekündigt und sei ohne Pläne für seine weiterere Zukunft ein halbes Jahr mit dem Rucksack durch Südostasien gereist.

In der VHS werde Jauernig seine Aufbruchsgeschichte erzählen, von seinem Ausstieg, seiner Reise, und wie er die Freude am Leben wiederfand, berichten, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter weiter. „Zu einer Auswahl projizierter Reisefotografien rezitiert er Texte, die unterwegs entstanden sind, untermalt von seinen eigens hierfür eingespielten Piano-Improvisationen.“ Er beschreibe diese Zeit als ein besonderes Erlebnis, bei dem Entschleunigung und die Wiederentdeckung der Schönheit der Natur eine große Rolle spielten.

Mit seiner Geschichte wolle Jauernig Menschen Mut machen. Er erkläre Jobaus-stieg und Asienreise nicht zum Allheilmittel für jeden, sondern möchte vermitteln, wie wichtig es ist, die eigenen Wünsche wahrzunehmen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 10 Euro. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 20. Februar, unter Telefon 04961 922317 möglich.