Alles Wichtige rund um den Citiy-Lauf

Läufe und Starts

Walking/Nordic Walking: 5 km, 11.45 Uhr; 600-m-Bambini-Lauf Mädchen (vier bis sechs Jahre, 12.45 Uhr); 600-m-Bambini-Lauf Jungen (vier bis sechs Jahre, 13 Uhr); 900-m-Mädchenlauf (U9, 13.15 Uhr); 900-m-Jungenlauf (U9, 13.30 Uhr); 900-m-Mädchenlauf (U12, 13.45 Uhr); 900-m-Jungenlauf (U12, 14 Uhr); 2-km-Jugendlauf (U14/U16) und Hobbyläufer (14.15 Uhr); 5 km Jedermannlauf (U12 - U20, Männer, Frauen, Senioren, 14.35 Uhr); 10-km-Hauptlauf (U14 - U20, Männer, Frauen, Senioren, 15.20 Uhr).

Anmeldungen im Internet unter lg-papenburg-aschendorf.de, schriftlich: Peter Bergfeld, Margaretha-Meinders Str. 3, 26871 Papenburg, E-Mail: olb-citylauf@web.de, Telefon 0175 8664937.

Anmeldeschluss ist am 25. März, Nachmeldungen: Einzelmeldungen am 31. März bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start bei der Startnummernausgabe vor Ort und auch bei der Startnummernausgabe in der OLB-Geschäftsstelle gegen 2 Euro Nachmeldegebühr möglich. Als Nachmeldungen gelten auch nach dem 25. März per Post oder Mail eingehende Meldungen.

Startgeld: Schüler: 3 Euro (Teilnehmer Papenburger Schulen und Kindergärten nur bei Voranmeldung auch über 5 und 10 km – ohne Handtuch – bis 15. April frei), 5-km-Lauf: 8 Euro, 10-km-Lauf: 10 Euro, Walking: 8 Euro, 2-km-Lauf (Jugend- und Hobbyläufer): 4 Euro.

Startnummernausgabe: Die Startnummern können am Freitag, 29. März, von 15.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 30. März, von 11 bis 14 Uhr in der OLB-Geschäftsstelle abgeholt werden, sowie am Veranstaltungstag im Start-/ Zielbereich bei Meyers Mühle.

Siegerehrung: Unmittelbar nach den Läufen bei Meyers Mühle.

Umkleiden/Duschen: Für Männer und Frauen im Mariengymnasium am Stadtpark.