Schilderungen tödlicher Unfälle gehen Schülern in Papenburg unter die Haut

Im Wrack dieses Unfallwagens starb ein zweifacher Familienvater aus dem Landkreis Cloppenburg. Für das Präventionsprojekt wurde das zerstörte Auto auf die Bühne der Stadthalle gehievt.Fotos: Gerd Schade

Papenburg. Das geht unter die Haut. Beim Verkehrspräventionsprojekt „Abgefahren – wie krass ist das denn?“ wird niemand geschont – weder optisch, noch akustisch. So war es auch bei der sechsten Auflage am Dienstag vor rund 700 Schülern der Jahrgangsstufen 11 aus Schulen in Papenburg und Sögel.