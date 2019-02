Papenburg. Während einer bewegenden Feierstunde erhielten 22 Absolventen im Berufsbildungsbereich Stellwerk der Caritas-Werkstätten nördliches Emsland in Papenburg ihre Abschlusszertifikate. Das teilten die Caritas-Werkstätten mit.

Erstmalig nahmen fünf Teilnehmer das Zertifikat „Hilfskraft in der Hauswirtschaft“ beziehungsweise „Hilfskraft im Gartenbau“ in Empfang. Zum zweiten Mal wurde weiteren zwei Teilnehmern das Zertifikat „Handwerksgehilfe Holz“ oder „Handwerksgehilfe Metall“ überreicht. „534 Tage netto durften wir gemeinsam im Stellwerk verbringen, immer war eure Frage, was kann ich gut und was kann ich kennenlernen“, bilanzierte die Bereichsleiterin vom Stellwerk, Renate Edelkamp, die zurückliegende Zeit.

27-monatige Qualifizierung durchlaufen

Die individuelle Vermittlung von fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten in den Berufsfeldern Holz, Metall, Hauswirtschaft, Gartenbau und Verpackung-Montage steht während dieser 27-monatigen Qualifizierung im Vordergrund. Auch Betriebsbesichtigungen bei Optimas, der Meyer Werft und Volkswagen in Emden gehörten dazu. Weiter gehören Teamtage, soziale Kompetenztrainings und die persönliche Zukunftsplanung zu den Qualifizierungsinhalten.

Betriebe übernahmen soziale Verantwortung

„Ich bin sehr beeindruckt von dem, was sie hier in den vergangenen zwei Jahren geschafft haben“, lobte Heinz-Bernhard Mäsker, Geschäftsführer der Caritas-Werkstätten nördliches Emsland, die Absolventen, die mit ihren Eltern und Angehörigen gekommen waren. Einige Teilnehmer sind bereits in hiesigen Unternehmen tätig. „Ich danke den Betrieben, die hier ein Stück soziale Verantwortung übernehmen und appelliere an weitere Unternehmen, Praktikumsplätze bereitzustellen“, so Mäsker. Andere Absolventen würden künftig in unterschiedlichen Bereichen der Caritas-Werkstätten tätig sein.

In Deutschland bisher einmalig

Einige Absolventen konnten im Rahmen dieser Feierstunde ein Zertifikat zum Handwerksgehilfen oder zur Hilfskraft von den anwesenden Kammervertretern Juliane Pegel (Landwirtschaftskammer) und Reiner Brinkrolf (Handwerkskammer) entgegennehmen. „Sie sind alle Pioniere, denn sie haben etwas geschafft, was in Deutschland bisher einmalig ist, und erhalten dafür etwas an die Hand, mit dem sie sich bewerben können“, betonte Juliane Pegel. Sie übergab die Zertifikate an Michaela Averdung, Natalie Kahle und Tobias Olges (Hilfskraft in der Hauswirtschaft), sowie an Simon Brandt, Alexander Haase und Jan Zumsande (Hilfskraft im Gartenbau). Reiner Brinkrolf überreichte die Zertifikate Tim Brandt (Handwerksgehilfe Holz) und Bastian Hermes (Handwerksgehilfe Metall).

Abschlusszertifikate überreicht

Die Übergabe der Abschlusszertifikate nahmen die Fachkräfte der einzelnen Bereiche vor. Für den Bereich Verpackung und Montage überreichten Monika Freemann und Stefan Rödel die Zertifikate an Melissa Albers, Haris Físer, Sarah Gonzales, Hilko Klaasen, Mira Langius, Arthur Leichner, Mario Telgen und Emre Yalcinkaya. Lena Hecht und Inke Reins erhielten ihre Zertifikate von Heike Groeneveld. Nils Tegelkamp (Bereich Holz) gratulierte Christian Boerma, Vanessa Krawietz, Manuel Rumpke und Yvonne Schipmann.

Die Zertifikate für den Metallbereich übergab Michael Hinrichs an Björn Hansen, Bastian Hermes, Jan Hoffmann und Erwin Scheiermann. Julia Pielka und Monique Wagner nahmen ihre Zertifikate von Stefanie Eiken (Bereich Hauswirtschaft) entgegen und Günter Mücke (Bereich Gartenbau) übergab das Zertifikat an Simon Brandt. Da Janet Wittig nicht anwesend sein konnte, wird ihr das Abschlusszertifikat zu einem späteren Zeitpunkt überreicht.