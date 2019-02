Experte Moritz Becker will in Papenburg erneut über die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen informieren. Foto: Gerd Schade/Archiv

Papenburg. „Whatsapp, Instagram und Snapchat: Was geht uns Eltern das an?“ Unter dieser Fragestellung hält der Medienpädagoge Moritz Becker am Donnerstag, 21. Februar, einen Vortrag in der Michaelschule in Papenburg. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.