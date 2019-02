Koptischer Bischof zu Gast in Papenburg MEC öffnen

Vertreter von 12.000 koptischen Christen ist Bischof Damian. Foto: Karin Kemper/Archiv

Papenburg. Auf Einladung des Papenburger Allgemeinmediziners Dr. Volker Eissing ist der Diözesanbischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Norddeutschland, Anba Damian, am kommenden Mittwoch, 13. Februar 2019, zu Gast in der Fehnstadt.