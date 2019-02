Wild und laut: „Rock the Circus“ brilliert in Papenburg MEC öffnen

Eine bunte Schar von internationalen Artisten hat die Reset-Produktion unter Creativ Director Stuart Glover für „Rock the Circus“ zusammengetrommelt. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Papenburg. Donnernde Rock-Hymnen und extreme Körperbeherrschung in Kombination – das Papenburger Publikum hat am Freitagabend in der Stadthalle eine gut zweistündige Show erlebt, die wild und laut war und somit hervorragend zum Titel „Rock the Circus“ passte.