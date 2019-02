Papenburg. Sturmböen, Schneeberge und eingeschneite Dorfbewohner: Am Valentinstag (14. Februar) vor 40 Jahren setzten starke Schneefälle ein, die auch am folgenden Tag, einem Donnerstag, anhielten. Das Leben im nördlichen Emsland war teilweise lahmgelegt.

Der Norden und die Mitte des Emslandes waren dermaßen betroffen, dass die Kreisverwaltung Fahrverbote aussprach, obwohl Mitarbeiter der Straßenmeistereien rund um die Uhr im Einsatz waren und sogar Bergungspanzer, Räumgerät und eine Schneefräse der Bundeswehr den Kampf gegen die weißen Massen aufnahmen. Das Deutsche Rote Kreuz hielt sich bereit, um mit seinen Fahrzeugen stecken gebliebene Verkehrsteilnehmer mit Nahrung und Decken zu versorgen.







In allen Schulen des damaligen Regierungsbezirks fiel der Unterricht für mehrere Tage aus. Das Schneechaos schränkte zudem die allgemeine Versorgung vorübergehend ein. Unsere Zeitung berichtete am 17. Februar von Schwierigkeiten mit dem Nachschub von Lebensmitteln: „Brot, Eier und Fleisch waren nicht immer zu bekommen. Von einer regelrechten Versorgungslücke konnte jedoch nicht die Rede sein.“ Viele Betriebe im Altkreis waren hingegen weitgehend lahmgelegt, weil die Belegschaft ihre Arbeitsplätze erst gar nicht erreichen konnte. „Das Wetter machte so ziemlich jedem einen Strich durch die Rechnung“, berichtete die Ems-Zeitung.





Bei einigen Zeitgenossen lagen offenbar aber auch die Nerven blank. „Unverstand“ bescheinigte der damalige Papenburger Stadtbaurat Dieter Schämann einem Teil der Bürger. Demnach hatten die Leute „beim Bauhof angerufen, die dort Arbeitenden beschimpft und sich über die schlechte Straßenräumung beklagt“. Dabei habe man rund um die Uhr nur mit Pausen zum Tanken oder Mannschaftswechseln gearbeitet.





Weitaus schlechter war seinerzeit die Lage in Esterwegen. „Mir ist unverständlich, warum wir im Ort keinerlei Hilfe kriegen“, klagte Bernhard Bahlmann von der Samtgemeinde Nordhümmling. Immerhin kamen die eingeschneiten Esterweger nach etwa zweieinhalb Tagen wieder einigermaßen zur B 401 durch.









In Werlte gab es Probleme, die Siedlungen freizubekommen, und Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bauernhöfe mit Futtermitteln. Schwierig war auch die Situation auf Gehöften in Spahnharrenstätte, Eisten und Hüven sowie in Börger und Werpeloh. Am Sögeler Krankenhaus war für Notfälle ein Bergungspanzer stationiert. Auch die Samtgemeindeverwaltung in Dörpen hatte für notwendige Krankentransporte ein Kettenfahrzeug vom Bundeswehrstandort Lingen geordert. Aus Lathen wurden bis zu drei Meter hohe Schneeverwehungen gemeldet, in Rhede fiel für längere Zeit der Strom aus.