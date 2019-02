Es stinkt im Landkreis Leer. Symbolfoto: dpa

Leer/Papenburg . Es stinkt im Landkreis Leer und dem nördlichen Emsland. Nachdem am Samstag, 9. Februar, in den Niederlanden nach Angaben von Veiligheidsregionzhz in einem Gewerbegebiet in Alblasserdam ein Gastank leck geschlagen ist.Die Kreisfeuerwehr Leer gibt Entwarnung: Eine Gesundheitsgefährdung bestehe nicht.