Winschoten. Als „Meilenstein“ hat der niedersächsische Staatssekretär Berend Lindner in Winschoten die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung für die sogenannte „Wunderline“ als schnelle Bahnverbindung zwischen Groningen und Bremen bezeichnet.

Der Gast aus dem niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr war „stolz, dass wir zusammen mit der Provinz Groningen die bislang gesetzten Ziele erreicht haben“. Das gemeinsame Projekt der „kleinen, aber feinen“ Bahnverbindung zwischen dem Norden der Niederlande und Norddeutschland sei dank der europäischen Dimension mehr als nur eine einfache Infrastrukturmaßnahme.

Zuvor hatte bereits Staatssekretärin Stientje van Veldhoven vom niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft in Den Haag den europäischen Aspekt der sowohl regionalen als auch internationalen Bahnstrecke hervorgehoben. Die „Wunderline“ gehöre mit den Verbindungen zwischen Hengelo und Bielefeld sowie Eindhoven und Düsseldorf zu den drei wichtigen deutsch-niederländischen Regionalbahnen als echte Alternative zum Reisen auf der Straße. Das Ministerium in Den Haag will sich mit 17 Millionen Euro an dem etwa 180 Millionen teuren Projekt beteiligen. Die Niederlande wollen sich insgesamt mit etwa 84 Millionen Euro beteiligen. Aus Deutschland werden ungefähr 75 Millionen und von der EU rund 25 Millionen Euro erwartet (wir berichteten).

Kürzere Fahrzeiten, mehr Komfort und bessere Erreichbarkeit

Kernpunkte der Kooperation sind Vereinbarungen der beiden Länder über drei aufeinander folgende Bauphasen, die für eine Verbesserung der Qualität der Bahnverbindung sorgen sollen: kürzere Fahrzeiten, mehr Komfort und bessere Erreichbarkeit. Mit der voraussichtlich in 2024 erfolgten Wiederherstellung der Friesenbrücke über die Ems bei Weener soll bereits die erste Bauphase zu einer schnelleren Bahnverbindung mit einem Umstieg in Leer führen. Ab 2030 soll die Fahrzeit zwischen Groningen und Bremen dann auf etwas über zwei Stunden verkürzt sein und könne noch komfortabler ohne Umstieg zwischen Groningen und der Hansestadt gereist werden. Es wird erwartet, dass dann etwa 2000 Menschen täglich die Zugverbindung nutzen.

Den derzeit heiklen Punkt der seit Dezember 2015 zerstörten Friesenbrücke als wichtiges Teilstück der "Wunderline“ sprach als Erster Torsten Slink, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg, an. Für ihn sei die Wiederherstellung des Brückenbauwerks „der entscheidende Schritt“.

„Dieses Projekt macht gute Laune“, befand der Leeraner Landrat Matthias Groote (SPD). Mit Bunde, Weener, Ihrhove und Leer hat der Landkreis vier Bahnhöfe entlang der 173 Kilometer langen Strecke, davon etwa 124 Kilometer in Deutschland.

Niederländer profitieren zuerst

Die ersten Nutznießer werden die Niederländer sein. 2021 soll die bereits jetzt viel befahrene Strecke zwischen Winschoten und Groningen auf dem Abschnitt zwischen Winschoten und Scheemda zweigleisig ausgebaut werden. Auch sollen dann in den Niederlanden zu den Stoßzeiten sogenannte „Expresszüge“ fahren, die bis und von Groningen nur noch in Hoogezand halten. Eine Elektrifizierung der Strecke zwischen Groningen und Ihrhove ist nicht vorgesehen.

Wie Henk Staghouwer als verantwortlicher „Gedeputeerde“ der Provinzverwaltung als treibende Kraft und Ideengeber der „Wunderline“ ausführte, gibt es mit der Unterzeichnung der Vereinbarung keinen Weg mehr zurück. Für den Politiker der christlich-konservativen Partei „ChristenUnie“ war auch wichtig, dass mit der gemeinsamen „Wunderline“ Vertrauen zwischen Deutschen und Niederländern aufgebaut worden sei. Für ihn sei die „deutsche Gründlichkeit und die niederländische Leichtigkeit“ eine ideale Kombination.