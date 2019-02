Arbeiten an Notaufnahme und Kardiologie am Marien-Hospital starten MEC öffnen

Das alte Therapiebecken im Sockelgeschoss begutachtet Technischer Leiter Thomas Krallmann. Foto: Marien-Hospital Papenburg-Aschendorf

Papenburg. Am Montag, 11. Februar, starten im Marien-Hospital in Papenburg die Arbeiten am Umbau und der Verlegung der zentralen Notaufnahme (ZNA) sowie für die Erweiterung der Kardiologie.