Papenburg. An nur einem Tag sind in Papenburg die rund 400 Bäume gefällt worden, die für das Neubaugebiet zwischen Bethlehem, Rheiderlandstraße und Splitting weichen müssen. In dem rund 62 000 Quadratmeter großen Gebiet entstehen knapp 60 Bauplätze. Ab Herbst soll gebaut werden können.

Grau hängt der Himmel am Freitag über Papenburg. Schmuddelwetter hat die Fehnstadt im Griff. Wer sich von der Straße Bethlehem aus einen Weg ins künftige Baugebiet bahnen will, braucht wasserfestes Schuhwerk. Der Boden ist vom Regen und getauten Schnee der vergangenen Tage durchweicht. Zu sehen ist von den Arbeiten – außer den Bäumen muss nach Angaben der Stadt auch Buschwerk auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern entfernt werden – zunächst nichts.





Dafür sind sie nicht zu überhören. Das Knattern von Motorsägen durchschneidet die Februarluft. Wieder und wieder übertönt wird es nur von dem Knacken berstender Bäume, die zu Boden gehen – Fichten, Birken und Buchen. Nach den Worten von Stadtbaurat Jürgen Rautenberg hätten die meisten von ihnen ohnehin keine Überlebenschance. Die Eingriffe in den Gehölzbestand würden durch Maßnahmen an andere Stelle ausgeglichen, versichert die Stadtverwaltung.





Antonius Determann, Chef des gleichnamigen Land- und Forstwirtschaftsbetriebs, der das Bäumefällen im Auftrag der Stadt ausführt, ist zufrieden. Die Arbeiten gehen doppelt so schnell voran wie geplant. „Wir hatten zwei Tage veranschlagt“, sagt der Aschendorfer im Gespräch mit unserer Redaktion. Er und seine vier Kollegen kommen „in einem Rutsch“ durch. Als hilfreich erweist sich Determann zufolge, dass die keilförmig angesägten Bäume mithilfe der Frontlader zweier Traktoren gleich in die richtige Richtung gedrückt werden, bevor sie vollends zu Boden gehen.

Während ein Traktor den nächsten Baum knickt, füllt Michael Feldmann an einer Säge Bioöl nach, mit dem die Kette geschmiert wird. Feldmann wirkt nach mehrstündiger Arbeit erschöpft. Kein Wunder angesichts der Kraft und des Gewichts der Säge. „Das ist in etwa so, als würde man die ganze Zeit ein kleines, laufendes Motorrad im Arm halten“, sagt Feldmann.





Mit dem Fällen der Bäume und dem Beseitigen des Buschwerks ist die Arbeit in dem künftigen Baugebiet indes noch längst nicht getan. Wie Determann erläutert, werden die meisten Bäume geschreddert und einige wenige für die Weiterverarbeitung im Sägewerk aufbereitet. In den Schredder wandern nach seinen Worten alle Bäume mit einem Stammdurchmesser von bis zu 70 Zentimeter. Das zerkleinerte Holz werde an das Holzheizkraftwerk in Lathen geliefert, mit dem in der Emsgemeinde ein Nahwärmenetz gespeist wird. Der Stadtverwaltung zufolge haben gut 300 der Bäume einen Stammdurchmesser von 30 Zentimetern, weitere 96 einen Durchmesser von 70 Zentimetern. Bei acht Bäumen liege der Durchmesser höher.

Antonius Determann und seine Mitarbeiter werden sich derweil auch um das Roden der Baumwurzeln kümmern. Diese würden mit einer Spezialmaschine dermaßen zerkleinert, das sie beispielsweise eine Biogasanlage nähren könnten. „Wir werden eine komplett gerodete Fläche hinterlassen“, verspricht Determann. Sein Unternehmen besteht außer aus ihm selbst aus zwei fest angestellten Mitarbeitern und zwei Hilfskräften.

Nachfrage steigt stetig

Die Idee, seinen land- um einen forstwirtschaftlichen Betrieb zu erweitern, sei vor 15 Jahren eher zufällig entstanden. „Wir haben Flächen an der Alten Rheder Straße, an der wir Bäume entfernen mussten“, berichtet Determann. In der Folge habe sich ein erster Auftrag durch die Gemeinde Rhede ergeben. Fortan sei die Nachfrage stetig gewachsen. „Heute können wir uns Anfragen kaum retten“, sagt Determann, der seine Dienste nicht nur Kommunen, sondern auch Privatleuten anbietet. Der Aktionsradius reicht von Leer bis Coesfeld. In der nordrhein-westfälischen Stadt war das Unternehmen 2012 dreieinhalb Monate unterwegs, um auf 24 Kilometer Länge eine überwucherte Bahntrasse freizuschneiden. Heute verlaufe dort ein Radweg, sagt Determann.





Mit der Landwirtschaft – der Aschendorfer betreibt zusammen mit seiner Frau Marita einen Hof an der Waldseestraße mit 300 Mastschweinen, 68 Mastrindern und 75 Hektar Fläche – lässt sich der zweite Wirtschaftszweig nach seinen Worten bestens vereinbaren. Von November bis Februar, also in der Zeit, in der Bäume beschnitten beziehungsweise gefällt werden dürfen, sei in der Landwirtschaft weniger zu tun als in den anderen Monaten.





Für Determann und sein Team geht es am Montag in Bunderhee im Rheiderland weiter. Bei dem dortigen Steinhaus soll der historische Garten „Slingertuin“ wiederhergestellt werden. Das Unternehmen wird dort die Säge an 380 Bäume anlegen.





An den verbleibenden Bäumen im künftigen Papenburger Baugebiet, in dem die ersten Straßen nach Schiffen benannt werden, die auf der Meyer Werft gebaut worden sind, werden im Auftrag der Stadt derweil zehn Fledermauskästen aufgehängt. Auch das gehört zu den Aufgaben der Baumfäller.

