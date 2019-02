Papenburg. Zum nunmehr 26. Mal zieht am Sonntag, 3. März 2019, in der Stadt Papenburg der Karnevalsumzug durch die Straßen. Das müssen Sie zum jecken Treiben in der Fehnstadt wissen.

Karneval 2019 in Papenburg: Uhrzeiten und Zugweg

Ab 11.30 Uhr am Sonntag, 3. März 2019, stellen sich die Zugteilnehmer und Karnevalswagen im Bereich der Umländerwiek links (Höhe Combi-Markt) und Erste Wiek (hinter Hotel Hilling) am Obenende auf. Der Zug setzt sich um 13.11 Uhr in Bewegung.

Er zieht dann wie folgt: Splitting rechts – Mittelkanal rechts – Am Vosseberg – Grader Weg – Gasthauskanal – Hauptkanal links – Rathausstraße bis zum Kirmesmarktplatz im Bereich Meppener Straße / B70. Der Zugweg ist etwa fünf Kilometer lang.





Veranstalter ist wie in den Vorjahren der Papenburger Carnevals-Verein (PCV). Zugmarschall und damit Cheforganisator des Umzugs ist Bernd Hinrichs. Erwartet werden, je nach Wetter, wieder um die 10.000 Zuschauer. Den Sonntag beginnen die Narren um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Josef-Kirche im Vosseberg.

Karneval 2018 in Papenburg: Motto und Teilnehmerzahl

Das vom PCV ausgerufene Motto für 2019 lautet: „Der Hexenkessel raucht und knallt beim PCV im Zauberwald.“ Der Veranstalter rechnet mit rund 1.800 direkt beteiligten Teilnehmern, verteilt auf etwa 90 Gruppen, etwa zwei Drittel davon haben einen Mottowagen. „Auch kurzfristige Anmeldungen sind wieder möglich“, sagt Zugmarschall Hinrichs.

Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite www.pcv-karnevalsumzug.de. Viele Gruppen werden sich dem Thema "Hexen/Zauberer" anpassen, was aber keine Verpflichtung ist.

Karneval 2018 in Papenburg: Prinzenpaar und Mottowagen



Natürlich ist das Prinzenpaar der Session 2018/2019, Thomas I. und Jana I. (Kuhlmann), mit einem großen Prinzenwagen vertreten. Sie haben seit dem Rathaussturm (der auch diesmal ein "Sturm" auf das Museumsschiff "Friederike" war) am 16. November 2018 das Zepter in der Hand. Beide hatten in ihrer Antrittsrede gesagt, dass „in einer wilden Zeit“ für „Fremdenfeindlichkeit und Neid“ in Papenburg kein Platz sei. Karneval bedeute ein friedliches Miteinander.

Auch der Nachwuchs des PCV und das Kinderprinzenpaar Jonathan I. und Felice I., werden mit Wagen beziehungsweise Fußgruppen dabei sein. Ein Foto des Wagens des Jugendkarneval (Juka) des PCV wurde bereits bei Facebook veröffentlicht.

Zu den Zugteilnehmern gehören 2019 nach Angaben des Zugmarschalls drei neue Bands beziehungsweise Spielmannszüge, die sich nach eigenem Gusto in den Zug einreihen werden.

Karneval 2018 in Papenburg: Neuerungen

Hinrichs zufolge wird es einige kleinere Änderungen geben. Auf eine längere Pause wird diesmal gänzlich verzichtet. Im vergangenen Jahr gab es auf der langen Gerade zwischen der Straße Am Vosseberg und dem Hauptkanal, also insbesondere im Bereich Grader Weg / Gasthauskanal Ärger mit Sachbeschädigungen, wild urinierenden Zugteilnehmern oder Zuschauern sowie Müll und Glas auf der Fahrbahn. "Gefeiert werden soll später im Bereich des Marktplatzes", erklärt Hinrichs. Ob es weitere Maßnahmen wie zum Beispiel ein Glasverbot für Gastronomen, zusätzliche Absperrgitter oder Sicherheitspersonal an den neuralgischen Punkten gibt, wird Hinrichs zufolge noch bei einer Besprechung geklärt.

Erhöht wurde die Zahl der Toiletten entlang des Zugweges. Jede teilnehmende Gruppe erhält eine Übersicht der Standorte und sollte keinesfalls "wild pinkeln".

Karneval 2018 in Papenburg: Wurfmaterial

Der PCV will auch in diesem Jahr auf noch mehr auf Qualität beim Wurfmaterial achten. Es wird also statt kleiner Bonbons, die kaum mehr jemand aufhebt, die aber für viel Dreck auf der Straße sorgen, hochwertige Süßigkeiten wie Chips, Fruchtgummi, Popcorn, Blumen oder Nussmischungen geben. Zugmarschall Hinrichs appelliert daher an die Zugteilnehmer, das Wurfmaterial an die Zuschauer zu überreichen, statt es zu werfen.Eine Übersicht der Wurfmaterialien gibt es hier.

Mehrere Tonnen Süßigkeiten werden am Samstag, 2. März 2019, zwischen 10 und 12.30 Uhr am Vereinsheim am Burenweg 17 (Nähe Rheiderlandstraße) ausgegeben. Dann gibt es auch die Eintrittsbänder für die Party nach dem Umzug im Festzelt am Kirmesmarktplatz am Untenende.

Sicherheit und Alkohol beim Karneval 2019 in Papenburg



Insgesamt rund 250 Helfer, davon etwa 15 direkt vom PCV, sorgen für die Sicherheit während des Zugs. Bernd Hinrichs, der am 3. März per Kopfhörer und Handy mit den wichtigen Helfern verbunden ist, appelliert an die Zugteilnehmer, während des Zuges möglichst ganz oder weitgehend auf Alkohol zu verzichten.

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Sicherheitskonzept, das insgesamt 30 Seiten umfasst, noch einmal verschärft. Dort heißt es: „Angetrunkene Zugteilnehmer werden vom Zugmarschall oder seinen Ordnern (gelbe Warnwesten) aus dem Karnevalszug ausgeschlossen.“ Bernd Hinrichs hat nach eigenen Angaben davon zwei Mal Gebrauch gemacht und Zuggruppen ermahnt, sich zu benehmen. Beide Gruppen wurden für den Zug 2019 nicht wieder zugelassen oder haben sich nach dem Ärger gar nicht mehr angemeldet.





Hinrichs betont: „Die Zuschauer am Seitenrand sind unser Publikum, unsere Gäste. Sie wollen friedlich feiernde, fröhliche Menschen sehen, keine Betrunkenen.“ Der Zugmarschall will auch 2019 nicht davor zurückschrecken, im Zweifel ganze Gruppen auszuschließen. Zum Thema laute Musik heißt es in den Teilnahmebedingungen: "Bitte achtet darauf, dass stimmungsvolle Lieder gespielt werden, die gut zum Karneval passen. Des Weiteren möchten wir Euch bitten, die Lautstärke so anzupassen, dass davor oder dahinter laufende Musikzüge nicht übertönt werden."

Ein explizites Alkoholverbot für die Zugteilnehmer gibt es allerdings auch in diesem Jahr nicht. Mitfahrenden Teilnehmern auf den Wagen ist aber zumindest das Trinken von Schnaps nicht erlaubt. Der Genuss von Bier und Sekt werde „nur in Maßen“ geduldet.

Bedingungen für Umzugswagen

Wer mit einem Karnevalswagen am Umzug teilnehmen möchte, muss Folgendes nachweisen:

gültige Betriebserlaubnis oder "6-km/h-Ausweisung"



Beleuchtung gemäß Straßenverkehrsordnung (STVO)

Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein

Keine Überbreite

Versicherungsbestätigung des Wagens bzw. Zugfahrzeugs (bei 6 km/h)

Gegebenenfalls TÜV-Gutachten

Die Fahrt auf dem Karnevalswagen ist nur während des Umzugs gestattet. Auf der Hin- und Rückfahrt ist dies verboten, mit Polizeikontrollen muss gerechnet werden.

Zeltparty nach dem Karnevalsumzug 2019 in Papenburg

Auf dem Kirmesmarktplatz am Untenende (Rathausstraße/Meppener Straße/B70) ist wie in den Vorjahren ein großes Zelt aufgebaut worden, in dem bereits während des Umzuges ein Discjockey auflegen wird. Nach Ende des Umzugs sorgen drei Partybands für Stimmung. Vor dem Zelt stehen Speise- und Getränkeverkaufsstände, Toiletten und ein Sanitätszelt des Malteser Hilfsdienstes. Es finden Einlasskontrollen statt, das Mitbringen von Alkohol ins Zelt ist verboten.

Sitzungskarneval 2019 in Papenburg



Mit der Generalprobe für die Prunksitzungen, die traditionell vor allem vor Senioren stattfindet, beginnt am Donnerstag, 21. Februar 2019, um 18.11 Uhr der Sitzungskarneval. Am Freitag, 22. Februar 2019 Uhr, folgt die Gerd-Bliede-Gala ab 20.11 Uhr. Preisträger in diesem Jahr ist der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers. Die eigentliche Preisverleihung findet in diesem Jahr erstmalig vor der Gala während eines sogenannten „Narrengelages“ ab 17.30 Uhr im Hotel Alte Werft statt. Die Damensitzung ist für Samstag, 23. Februar 2019, um 19.11 Uhr terminiert.

Die Jugendsitzung, die 2018 erstmals stattfand, findet diesmal am Sonntag, 24. Februar 2019, ab 15.11 Uhr im Forum Alte Werft. Dabei werden die Bands "House of Duty" und die "Dry Dudes" zu Gast sein. Auch der Zauberer Danil Hatter ist, passend zum Karnevalsmotto, dabei. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Nach dem Umzug am Sonntag, 3. März 2019, ab 13.11 Uhr klingen am Rosenmontag, 4. März 2019, die tollen Tage in Papenburg mit dem Kinderkarneval im Zelt auf dem Untenender Marktplatz aus.