Papenburg. Das Veranstaltungsprogramm im nördlichen Emsland hat an diesem Wochenende einiges zu bieten. Unternehmungslustige können unter anderem zwischen Rock mit Akrobatik, Theater, Musik, einer Lesung, einem Kunsthandwerkermarkt und Partys auswählen.

Die Show „Rock The Circus – Musik für die Augen“ kommt am Freitag, 8. Februar 2019, ins Forum Alte Werft nach Papenburg. Die Show setzt einer Mitteilung der Veranstalter zufolge traditionelle Artistik neu in Szene – untermalt von Rockklängen. Zu bekannten Rocksongs präsentieren Artisten am Abend jeweils eigene Disziplinen, von Akrobatik, Jonglage bis hin bis zu Vertikaltuch- und Slacklineartistik. Wenige Restkarten sind ab 34,90 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Mit dem Stück „Karamba!“ lädt das Hamburger Schmidt Theater am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr zur stimmungsvollen Zeitreise durch die 1970er-Jahre in die Stadthalle Forum Alte Werft in Papenburg ein. Mit augenzwinkerndem Charme und Ironie bringt „Karamba!“ das Lebensgefühl jener Jahre auf die Bühne, heißt es in einer Pressemitteilung von Papenburg Kultur. Tickets sind ab 18.45 Uhr ab 24,10 Euro an der Veranstaltungskasse erhältlich.

Konzertpianist gastiert in der Villa Dieckhaus

In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert am Samstag, 9. Februar, ab 17 Uhr der Pianist Sunghoon Simon Hwang in der Villa Dieckhaus in Papenburg. Der Konzertpianist zählt nach Angaben der Veranstalter zu den herausragenden Pianisten seiner Generation. Sowohl in Europa als auch in Asien gastierte er mit zahlreichen Orchestern. Er gewann mehr als 40 Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben und erhielt neun Sonder- und Interpretationspreise. In Papenburg wird Hwang laut Veranstalter Werke von Debussy, Haydn und Chopin spielen. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Reservierungen für das „After-Concert-Dinner“ werden unter Telefon 04961/809620 entgegengenommen.

Literarische Reise mit Kai Kurgan

Auf Gut Altenkamp in Aschendorf ist am Sonntag, 10. Februar, ab 17 Uhr Kai Kurgan zu Gast. Laut Papenburg Kultur erwartet die Zuhörer eine literarische Reise durch eine Welt am Rande des Abgrunds: düstere Geschichten Kurgans, die an der sturmgepeitschten Küste, an unheimlichen Orten und in finsteren Gemäuern spielen. Der ostfriesische Autor liest, spricht und spielt seine Geschichten, unterlegt von Klang-, Video- und Lichteffekten. Hinter den Reglern sitzt mit Harry de Winter aus Wymeer der Produzent und Musiker, der auch Kurgans Hörbücher„ Lamberts Traum“und „Fangfahrt“ auf CD brachte. Karten kosten 17,50 Euro.

Am Sonntag, 10. Februar, findet in der Stadthalle Forum Alte Werft in Papenburg der Kunsthandwerkermarkt statt. Auch in diesem Frühjahr ist der Markt mit etwa 60 Ausstellern wieder ausgebucht. Die Kunsthandwerker zeigen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ihre künstlerischen Fähigkeiten. Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 3 Euro pro Person. Inhaber der EL-Card sowie eine Begleitung bekommen 1 Euro Vergünstigung auf den Eintrittspreis. Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr haben freien Eintritt.

Shakespeare Company Berlin gastiert in Berlin

Zum ersten Mal gastiert die „Shakespeare Company Berlin“ in der Aula des Hümmling-Gymnasiums in Sögel. Aufgeführt wird am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr das Stück „Das Wintermärchen“. In dieser Familiengeschichte geht es um Rivalität und Eifersucht. Mitglieder des Kulturkreises zahlen 16 Euro Eintritt, Nichtmitglieder 19 Euro und Schüler 8 Euro.

In der Diskothek Steffens in Neulehe findet am Samstag, 9. Februar, ab 22 Uhr die „Project S wie Eskalation“ Party mit DJ Dusk statt. Das Motto in der Diskothek Limit in Ihrhove heißt am Freitag, 8. Februar, ab 23 Uhr „New Music Friday“ mit DJ Alex. Am Samstag wird mit DJ Marco ab 23 Uhr weiter gefeiert.