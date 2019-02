dloe Papenburg. Das Duo „Burstein & Legnani“ hat das Papenburger Publikum in der Villa Dieckhaus in das Universum der Weltmusik entführt.

Sand weht durch die Luft, welche in der gnadenlose Hitze zu schmelzen scheint. Mensch und Tier lechzen nach der nächsten erholsamen Oase in der Wüste. Israels Volk zieht aus Ägypten. Jenes biblische Ereignis musikalisch umzusetzen, gelingt dem Duo Ariana Burstein (Violoncello) und Roberto Legnani (Gitarre) auf beeindruckende, beinahe magische Weise. Letzterer hat neun Stationen des legendären Auszugs aus der Fremde kompositorisch in musikalische Edelsteine verpackt.

Wunderbar dunkelwarm und sonor

Burstein lässt ihr Instrument mal klingen wie ein vom Windhauch sich biegender Halm, dann wieder bearbeitet sie es, als ob sie eine Bewerbung bei der Heavy-Metal-Formation Apocalyptica einreichen wolle. Ganz oft aber klingt das edle Holz wunderbar dunkelwarm und sonor. Die Gitarre von Legnani fühlt sich in verschiedensten Registern pudelwohl, imitiert andere Instrumente und Klangfarben, als sei es das Selbstverständlichste der Welt.

Bereits mit dem Eröffnungswerk „Tir Na Nóg“, einem der keltisch-irischen Feenwelt entlocktem Weltmusik-Gemälde, beweisen die zwei Protagonisten, wo ihre Stärken liegen. Immer dann, wenn es gilt typische Klänge oder auch Rhythmen aus der reichen Schublade des klangstrotzenden Genres hervorzuzaubern, glänzen Burstein und Legnani. Ob andalusischer Flamenco, feuriger Tango, fremde Klänge aus Fernost, osteuropäische Melancholie oder orientalisches Flair, stets schafft es das Duo, den richtigen Ton zu treffen, das Publikum auf eine gemeinsame musikalische Weltreise mitzunehmen.

Ein rein klassischer Beitrag bildet eine Ausnahme

Und dann ein Schwenk zu Antonio Vivaldi. Der einzige rein klassische Beitrag im Konzert bildet eine Ausnahme. Hier gelingt die ansonsten so ausgezeichnete Verschmelzung der beiden Instrumente nicht immer überzeugend. Das „Concerto in re maggiore“ will nicht so recht in die Gänge kommen, der rhythmische Fluss stockt bisweilen. Das eigentlich zumeist den begleitenden Continuo-Part übernehmende Cello Bursteins tritt in den Vordergrund, lässt der Gitarre wenig Raum.

Doch spielt dies für den Erfolg des vom Publikum dankbar aufgenommenen Konzerts keine entscheidende Rolle. Zu überzeugend sind die Werke von Isaac Albéniz, Manuel de Falla bis hin zu Legnanis Eigenkompositionen oder dem Tango-Meisterwerk des Mitglieds „Guarda Vieja“, der alten Garde, dem „El choclo“ von Ángel Gregorio Villoldo.

Langer Beifall, den die Musiker mit einer kurzen Zugabe beantworten, ist verdienter Lohn für 100 Minuten Eintauchen in das wunderbare Universum der Weltmusik.