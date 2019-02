Papenburg. Im Rohrzentrum der Papenburger Meyer Werft ist am Donnerstag das einemillionste Rohr über das Band gelaufen.

Mit Beginn des Jahres 2010 gegründet, ist das Rohrzentrum nach Angaben der Schiffbauer ein zentraler Dienstleister und Zulieferer der Meyer-Gruppe. Pro Kreuzfahrtschiff müssen der Werft zufolge etwa 52.000 Rohre hergestellt werden. Insgesamt würden für einen Ozeanriesen etwa 400 Kilometer Rohre verarbeitet.

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens weiter heißt, erfordere der hohe Automatisierungsgrad im Rohrzentrum eine optimale Planung und Steuerung aller Fertigungsbereiche. „Die rund 215 sehr gut ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeiter sind das höchste Gut unseres Unternehmens. Wir können auf die Leistung unseres Teams stolz sein und mit voller Zuversicht in die Zukunft schauen“, wird Darko Cvoro, Geschäftsführer des Rohrzentrums in der Pressemitteilung zitiert.