Papenburg. Der FDP-Ortsverband Aschendorf-Hümmling hat sich beim Betreiber der Papenburger Bäder, Norbert Averdung, über die alternativen Möglichkeiten zum geplanten Bau eines Kombibades informiert. Zudem lädt der Ortsverband zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 14. Februar ein. Das teilte die FDP mit.

Wie der Ortsvorsitzende Jan J. Albers mitteilte, standen bei dem Treffen die Vorschläge des Betreibers Averdung, einen verlässlichen und wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb beider Bäder in Papenburg zu erreichen. Dessen Konzept sehe Kosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro vor, um das Hallenbad (eine Million Euro) und das Freibad (4,5 Millionen Euro) zu ertüchtigen. Der Neubau eines Kombibades würde nach vorsichtigen Schätzungen hingegen mindestens 14 Millionen Euro kosten.

Die FDP kündigte an, sich weiterhin „sehr intensiv mit der Thematik beschäftigen und den Prozess konstruktiv begleiten“ zu wollen. Ein Baustein dabei ist eine öffentliche Informationsveranstaltung am Donnerstag, 14. Februar, um 19 Uhr im Jugendgästehaus an der Kirchstraße 38 in Papenburg. Laut dem Ortsvorsitzenden Albers wolle seine Partei damit die Bevölkerung, insbesondere aber auch die Vereine und Schulen, in die Diskussion einbeziehen.

Badbetreiber Norbert Averdung werde an diesem Abend seine Vorschläge zur Sanierung der bestehenden Bäder vorstellen. Zudem wird der Erste Stadtrat Hermann Wessels den Teilnehmern für Fragen zur Verfügung stehen.