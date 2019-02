Zum Papenburger Heimatverein: Wirtschaft trifft Wissenschaft

Papenburg. Die Alte Drostei in Papenburg scheint geradezu prädestiniert für ein neues altes Zuhause des Heimatvereins zu sein. Ein Kommentar.

Diese Konstellation verspricht Spannung. Mit einer runderneuerten Mannschaft bricht der Heimatverein Papenburg zu neuen Ufern auf.

Das Team um den neuen Vorsitzenden Dr. Hans-Joachim Albers , das sich unter anderem durch geologisch und archäologisches Fachwissen auszeichnet, will geschichtlich weiter in die Tiefe vordringen, als es der Verein bisher getan hat. Dabei darf der Vorstand die wesentlichen Zwecke des Vereins, die Heimatpflege und -kunde, aber nicht aus dem Blick verlieren.

Zunächst braucht der Heimatverein endlich wieder einen würdigen Ort, an dem er sich und seine Exponate präsentieren kann. Die frühere Heimstatt, das Alte Amtshaus, das nach Besitzerwechsel, Kernsanierung und Umbau inzwischen unter dem Namen Alte Drostei firmiert, scheint dafür geradezu prädestiniert.

Und an dieser Stelle kommt Willy Lückmann ins Spiel. Der Besitzer der Alten Drostei verhehlt nicht, dass er im Hinblick auf eine Stärkung des Tourismus großes Interesse daran hat, sozusagen die zugkräftigsten Stücke aus dem Bestand des Heimatvereins bei sich auszustellen. Dazu passt sein Engagement im Förderkreis Hafenfest, der im Zusammenspiel unter anderem mit der Papenburg Marketing GmbH die maritime Geschichte der Fehnstadt lebendig machen will, beispielsweise in Form eines Museumshafens.

Dass Lückmann im Heimatverein auf eine Kampfkandidatur um den Vorsitz verzichtete, war ein kluger Schachzug. Sie hätte die Heimatfreunde womöglich vor eine Zerreißprobe gestellt. Weiter mitmischen wird Lückmann trotzdem, dies aber nur nach den klaren Spielregeln des Vereins. Dennoch dürfte es spannend werden, wenn Wirtschaft auf Wissenschaft trifft. Ob das gut geht?