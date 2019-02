Die Geschicke des Heimatvereins nicht mehr lenken Hermann Schmits, Reinhard Freericks und Martina König. Am Ruder sind fortan Hermann-Josef Schleinhege, Dr. Hans-Joachim Albers, Thomas Kassens, Willy Lückmann, Gundula Freymuth, Hans-Gerd Walker und Wenzel Poelmann (von links). Foto: Gerd Schade

Papenburg. Der Heimatverein Papenburg hat einen neuen Vorstand. Neuer Vorsitzender ist der Wissenschaftler Dr. Hans-Joachim Albers. Der Steuerberater Willy Lückmann zog seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurück, will dem Verein aber aktiv unter die Arme greifen. In diesem Zuge deutete er eine Rückkehr des Vereins in die Alte Drostei an.