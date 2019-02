Papenburg. Als Schiffbauer auf der Meyer Werft in Papenburg ist Justin Wiegmann tätig. Wie sein Arbeitsalltag im Laserzentrum der Werft aussieht, wie schwer ihm die Ausbildung gefallen ist, wie die Kommunikation mit ausländischen Arbeitskollegen funktioniert und wie seine Zukunftspläne aussehen, hat der 23-Jährige in einem Gespräch mit unserer Redaktion verraten.

Herr Wiegmann, auch bei der Meyer Werft und vor allem im Laserzentrum ist die Automatisierung immer weiter fortgeschritten. Wie viel Handarbeit ist ihr Job als Konstruktionsmechaniker Fachrichtung Schiffsbau?

Man muss da unterscheiden zwischen dem Schiffbau und der Endfertigung an Bord. Hier im Laserzentrum, wo es um Metallbau, Zuschnitt oder Schweißen geht, ist etwa ein Großteil automatisiert, wir Schiffbauer sind für das Bedienen der Maschinen zuständig. Bei der Endfertigung, also zum Beispiel Installation, Malerarbeiten oder Bodenbelägen an Bord, ist noch mehr Handarbeit gefragt.

Und wie anstrengend ist ihr Job trotz der Automatisierung?

Es gibt immer mehr Hilfsmittel, die uns die Arbeit erleichtern. Unsere Arbeitsutensilien sind zum Beispiel nicht mehr in einem Rollwagen untergebracht, den man zum Einsatzort mitnimmt, sondern an einem Kragarm mit Kettenzügen, die an der Decke befestigt sind. Zuletzt wurde eine Absauganlage installiert, um Schweißgase zu minimieren. Wir nutzen hier in der Abteilung auch sehr häufig die Möglichkeit, Vorschläge für eine Optimierung der Arbeitsprozesse zu machen. Das wird von der Werft honoriert. Es ist und bleibt aber ein körperlicher Beruf. Am anstrengendsten finde ich persönlich aber die weiten Wege, die man hier auf dem Gelände oft zurücklegen muss. Da kommen je Arbeitstag schnell mehr als 10.000 Schritte zusammen.





Unterscheiden sich Ihre Arbeiten eigentlich von Schiff zu Schiff?

Bei den Metallbauarbeiten eigentlich nicht. Bei uns geht es vielfach um das Setzen von Wänden, Profilen oder Schächten, durch die später Kabel oder Rohre gelegt werden. Was sich verändert, ist die Größe der Sektionen. Die größten sind 30 mal 30 Meter, also 900 Quadratmeter groß, es gibt aber auch kleinere. Das Lesen von Schiffbauplänen, die von den Konstrukteuren erstellt wurden, gehört in meinem Beruf natürlich täglich dazu. Die Pläne können wir auf Computern, aber auch in Papierform einsehen. Der Vorteil am Computer ist, dass wir verschiedene Informationen auswählen oder wegklicken können, die wir nicht benötigen, und heranzoomen können auf jene Details, die wir tatsächlich brauchen.

Auf der Werft sind ja nicht nur deutschsprachige Menschen beschäftigt. Wie funktioniert die Kommunikation mit Kollegen aus dem Ausland?

Jedes Team, das hier im Einsatz ist, hat immer mindestens eine Person dabei, die deutsch spricht und als Dolmetscher fungieren kann. Ansonsten sprechen viele englisch, das ist hier sozusagen auch zur zweiten Amtssprache geworden. Hier im Laserzentrum ist der Anteil der deutschsprachigen Mitarbeiter allerdings sehr hoch. Was die Kommunikation innerhalb der Schicht angeht, gibt es hier sogenannte Kommunikationsinseln. Das sind Bereiche, die mit Schutzwänden versehen sind, damit Lärm abgehalten wird und man sich besprechen kann. Zu Schichtbeginn treffen sich alle an diesen Inseln und stimmen die Aufgaben ab. Während der Schicht gibt es immer wieder Kurzbesprechungen. Und es wird natürlich im Team gesprochen. Wir sind im Regelfall als Zweiertrupps aktiv, manche arbeiten über Jahre oder Jahrzehnte zusammen. Deshalb ist die Atmosphäre hier im Betrieb auch sehr familiär.





Wie sind denn Ihre Arbeitszeiten?

Ich arbeite sehr häufig in der Nachtschicht, die um 22.30 Uhr beginnt, oder in der Spätschicht, da ist Arbeitsbeginn um 14.30 Uhr. Für Nachtarbeit und Spätschicht gibt es einen finanziellen Zuschlag, das ist für junge Menschen wie mich natürlich interessant. Mir macht das körperlich auch nichts aus.

Wie wichtig ist Schutzausrüstung in Ihrem Job?

Sehr wichtig. Helm, Schutzbrille und Blaumann gehört zum Standard, beim Schweißen zusätzlich ein Schweißer schirm. Das Thema Arbeitssicherheit und Vermeidung von Unfällen ist ein großes und wichtiges Thema. Hier im Laserzentrum wurde auch ein Pilotprojekt sehr erfolgreich durchgeführt. Auch ein Tag der Arbeitssicherheit wurde schon durchgeführt. Auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften wird hier auf der Werft sehr geachtet.





Warum haben Sie sich damals entschieden, eine Ausbildung zum Schiffbauer bei der Meyer Werft zu machen?

Ich stamme gebürtig aus der Nähe von Hildesheim, also gute 300 Kilometer entfernt von Papenburg. Ich wollte nach der Schule unbedingt etwas Handwerkliches machen und habe mich informiert. Dabei bin ich auf eine Stellenanzeige der Meyer Werft gestoßen. Ich wusste, dass es hier Schiffbau Aufträge bis in das Jahr 2023 gibt und der Bedarf nach Fachkräften hoch ist. Deshalb habe mich beworben und bin genommen worden. Der Ausbildungsstand hier ist sehr hoch, Auszubildende werden intensiv betreut, auch im theoretischen Bereich. Azubis durchlaufen während der dreieinhalb Jahre Ausbildungszeit die drei großen Bereiche Laserzentrum, Blockbau und Bordmontage. Am Ende geht es dann im Regelfall in den Bereich, in dem man eingesetzt wird, sofern man übernommen wird.

Wo sehen Sie sich beruflich in zehn Jahren?

Ich würde gerne noch eine Weiterbildung zum Industriemeister Metallbau machen. Dabei wird man von der Werft auch unterstützt, wenn der Bedarf da ist und man dafür geeignet ist. Erst einmal plane ich aber einen Hausbau, wahrscheinlich in Esterwegen. Wenn das Eigenheim fertig ist, gehe ich den Meisterbrief an.