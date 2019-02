Papenburg. Naturschützer im nördlichen Emsland und südlichen Ostfriesland beklagen einen anhaltenden Rückgang der biologischen Vielfalt in der Region.

Wie Vorsitzender Karl-Heinz Augustin bei der Jahreshauptversammlung von BSH (Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems) und Nabu (Naturschutzbund Deutschland) vor rund 30 Mitgliedern in der Gaststätte Roskamp in Papenburg feststellte, sei bei den Vögeln der Agrarlandschaften auch im nördlichen Emsland inzwischen ein dramatischer Rückgang feststellbar. Der erhebliche Verlust von ökologischen Rückzugsräumen und artenreichem Grünland gehörten dabei zu den wichtigsten Ursachen. Seit Jahren gehe die biologische Vielfalt insgesamt deutlich zurück, sowohl in der freien Landschaft als auch im Siedlungsbereich, erklärte Augustin. Hier seien die zunehmende Flächenversiegelung, der Einsatz nicht heimischer Pflanzen sowie die Anlage steriler Grünflächen als Ursache zu nennen.

Programm gegen Negativtrend

Mit einem umfangreichen Jahresprogramm wollen die Naturschützer dem derzeitigen Negativtrend entgegenwirken, die Menschen vor Ort wieder mehr für Natur und Umwelt sensibilisieren und zum Mitmachen beim Naturschutz anregen. Der Start ins neue Jahr sei bereits mit der „Stunde der Wintervögel“ erfolgt, bei der zahlreiche Teilnehmer eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten oder auf dem Balkon gezählt und dem Nabu gemeldet hätten.

100 Nistkästen im Angebot

Mit einem Nistkastenverkauf am Sonntag, 10. Februar 2019, wird das Programm fortgesetzt. Von 14 bis 17 Uhr werden in Naschkes Garten (Mittelkanal links 63) insgesamt 100 von Mitgliedern gefertigte Nistkästen für Vogelarten wie Meise, Star, Haussperling, Baumläufer, Gartenrotschwanz und Schwalbe zum Verkauf angeboten. Auch auf dem Papenburger Wochenmarkt am Freitag, 15. Februar 2019, können Nist- und Fledermauskästen erworben werden.

Kröten über die Straßen helfen

Zu den weiteren herausragenden Ereignissen im Jahresprogramm zählt die für März geplante Aktion „Kröten über die Straße helfen“ an der Emdener Straße und der Straße „Bülte“ in Aschendorf, an der sich freiwillige Helfer aktiv beteiligen können. Da die Krötenwanderung witterungsabhängig sei, könne man hier jedoch noch keine genauen Termine nennen, hieß es. Diese würden unter www.nabu-emsland-nord.de kurzfristig bekannt gegeben. Dort ist auch das komplette Jahresprogramm inklusive Informationen zu einzelnen Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten abrufbar.

Radtour durch Westoverledinger Hammrich

Im April finde eine Radtour im Westoverledinger Hammrich statt, für den Juni sei eine Abendwanderung im Moor an der Birkenallee geplant und im Juli wollen die Naturschützer eine weitere Moorwanderung am Rande des Naturschutzgebietes der Esterweger Dose durchführen.

Beteiligung an der Blumenschau

An der in diesem Jahr in Papenburg stattfindenden Blumenschau werde sich die Arbeitsgemeinschaft (AG) der Naturschutzgruppen im Rahmen des geplanten Bildungsprogramms Ende Juli/Anfang August mit mehreren Programmpunkten beteiligen. Ebenso sei eine Beteiligung am Mühlenmarkt im Juni sowie am Bauernmarkt im September vorgesehen. Und auch die „Batnight im Stadtpark“ Ende August werde es in diesem Jahr wieder geben.

Apfeltag neu aufgelegt

Neben zwei Terminen „Offene Tür in Befis Naturgarten“ im Juni und im September werde vor allem auch der „Apfeltag in Naschkes Garten“ wiederholt, der im vergangenen Jahr auf sehr große Resonanz gestoßen war. Mehr als 300 Besucher hatten die Gelegenheit genutzt, um sich rund um den Apfel zu informieren.

Neu im Programm seien vier Veranstaltungen zum Thema „Wildkräuter“. Hier habe die Naturschutz-AG mit Anna Theresia Husmann eine Referentin gefunden, die den Teilnehmern zeigen könne, wie sich der Speiseplan durch Wildkräuter bereichern lasse und wie diese auch als Heilkräuter für uns wirksam werden können.