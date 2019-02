Aschendorf. Die Mitglieder des Sportfischereivereins (SFV) Aschendorf haben sich während ihrer Jahreshauptversammlung darauf verständigt, das Eintrittsalter für Kinder auf zehn Jahre zu senken.

In der von 62 der 605 Mitgliedern besuchten Versammlung im Heimathaus hatte die Vereinsführung um dem Vorsitzenden Karl-Josef Meyer bereits im Vorfeld entsprechende Vorarbeit geleistet. Einstimmig wurde beschlossen, dass Kinder ab dem genannten Alter im Beisein eines Erwachsenen an den Vereinsgewässern angeln dürfen, wenn sie im Besitz der Fischerprüfung sind. Sie erhalten einen „eingeschränkten Erlaubnisschein.“ Der jährlich zu entrichtende Mitgliedsbeitrag wurde auf zwölf Euro festgesetzt.

Keine Setzkescher

Wie den Jahresberichten zu entnehmen war, starteten die Petrijünger im April 2018 am Aschendorfer See mit einem Raubfischangeln in das Angeljahr. Im Mai traf man sich zum ersten Gemeinschaftsangeln an der Leher Pünte. Da den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend keine Setzkescher verwendet werden durften, hat laut Vorstandmitglied Bernd O. Hentschel ein Großteil der Mitglieder wortlos das Gelände verlassen.

Geringe Beteiligung

Am 51. Gemeinschaftsangeln mit den Nachbarvereinen Rhede, Dörpen und Papenburg nahmen 25 Angler teil – darunter allerdings kein Aschendorfer. Zum 10er-Pokalangeln unter der Ausrichtung des SFV Aschendorf mit dem Sieger ASV Dörpen fanden sich 23 Teilnehmer ein. Das interne Angeln der Senioren in der Holte, einem Altarm der Ems, ohne direkten Anschluss daran, sah fünf Petrijünger am Vereinsgewässer. Dabei sei es dem Ehrenvorsitzenden Günther Klee gelungen, einen Hecht von fast 2000 Gramm auf die Schuppen zu legen.

Gewässer in sehr gutem Zustand

In weiteren Wettbewerben erfolgte die Ermittlung der Vereinsmeister und des Angelkönigs. Sie wurden im Verlauf der Zusammenkunft mit anderen Mitgliedern geehrt. Die Jugendabteilung unter Frank Dayen belegte bei zahlreichen Veranstaltungen erste Plätze. Gewässerwart Manfred Berling teilte mit, dass alle Vereinsgewässer in einem sehr guten Zustand seien. In Kürze wolle man festlegen, wie der Fischbesatz 2019 gestaltet wird.

Fanglisten abgeben

Am Lehrgang zur Erlangung der Fischerprüfung unter der Leitung des Ausbilders Bernhard Bornhalm nahmen 29 Angler teil, von denen 24 die abschließende Prüfung bestanden. Bernd O. Hentschel appellierte an die Mitglieder an die Abgabe der Fanglisten – auch bei Fehlanzeige. Von den 453 ausgestellten Fischerei-Erlaubnisscheinen für 2019 seien 53 nicht abgeschickt worden, weil von diesen Mitgliedern für die letzten Jahre keine Fanglisten vorliegen.

Weiterhin ohne Schriftführer

Nach dem von Monika Brands vorgetragenen Kassenbericht ging die Neuwahl des seit längerem nicht besetzten Posten des Schriftführers ins Leere. Keiner wollte dieses Amt übernehmen. Die weiterhin nicht komplette Führungsmannschaft bilden neben Monika Brands weiterhin Günther Klee (Ehrenvorsitzender), Karl-Heinz Meyer (Vorsitzender), Hermann Stevens (zweiter Vorsitzender), Bernd O. Hentschel (stellvertretender Schriftführer), Manfred Berling (Gewässerwart), Hans-Georg Pantekoek und Christoph Eden (stellvertretende Gewässerwarte) sowie Frank Dayen (Jugendwart) und Christian Groeneveld (stellvertrender Jugendwart).

Die Geehrten:

Goldene Verbandsnadel mit Urkunde: Bernhard Bornhalm.

Ehrenmitgliedschaft: Theo Abels, Peter Lambrecht und Erich Schöpper.

Goldene Ehrennadel: Dennis Abeln, Joachim Hörholdt, Gerhard Sartorius, Tobias Schonebeck und Günther Struth.

Silberne Ehrennadel: Friedhelm Freesemann, Siegfried Obst, Danny Röntzsch, Hans-Gerrit Steenweg, Robert Stern und Hermann-Josef Wessels.

Anglerkönig: Hans-Albert Schröder.

Vereinsmeister: Hans-Albert Schröder.

Jugendvereinsmeister: Jannik Pantekoek.