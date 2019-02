Mit dem Verlauf des Seminarfachabends am Mariengymnasium zeigten sich die vortragenden Schülerinnen ebenso zufrieden wie die Vertreter von Förderverein und Schulleitung. Foto: Mariengymnasium

Papenburg. Beim elften Seminarfachabend am Mariengymnasium in Papenburg haben die Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 die Ergebnisse ihrer Facharbeiten und Fachprojekte präsentiert. Das zweijährige Seminarfach soll eine Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und Denken geben und auf das Studium vorbereiten.