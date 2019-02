Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 7. Februar, die Animationsfilme „The Lego Movie 2“ und „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „Der Spitzenkandidat“.

In The Lego Movie 2 finden die Helden von Steinstadt wieder zusammen, um ihre geliebte Heimatstadt zu retten. Denn fünf Jahre, nachdem die Pläne des skrupellosen Lord Business vereitelt werden konnten, bedrohen nun Duplo-Invasoren aus dem Weltall die Lego-Welt. Steinstadt wurde von den Eindringlingen in Apocalypseburg umbenannt. Als dann auch noch Aliens unter der Führung von General Sweet Mayhem auftauchen und sich mit den Duplo-Invasoren zusammentun, machen sich die Lego-Helden in weit entfernte Welten auf.

Dritter Teil der „Drachenzähmen“-Reihe

Im dritten Teil von Drachenzähmen leicht gemacht hat Hicks es als Häuptling von Berk geschafft, dass Drachen und Menschen friedlich zusammenleben. Als Hicks bester Freund, der Nachtschatten Ohnezahn, einem Weibchen begegnet, das ein Tagschatten ist, wird die Freundschaft auf eine Geduldsprobe gestellt, denn Ohnezahn ist völlig verzaubert. Hinzu kommt, dass der Drachenjäger Grimmel das Dorf bedroht und die menschlichen und tierischen Bewohner gezwungen sind, einen neuen Ort zu suchen, an dem sie friedlich miteinander leben können.

Hugh Jackmann als Präsidentschaftskandidat

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 11., und Mittwoch, 13. Februar, jeweils um 17 und 20 Uhr das Drama Der Spitzenkandidat: Gary Hart (Hugh Jackman) ist 1988 der Politiker der demokratischen Partei. Der Senator aus dem US-Bundesstaat Colorado gilt als Favorit seiner Partei für die Präsidentschaftswahl, da er äußerst beliebt ist und einen großen Vorsprung im Vorwahlkampf hatte. Doch dann beginnt er eine Affäre mit der jüngeren Donna Rice (Sara Paxton), obwohl er mit Lee (Vera Farmiga) verheiratet ist und mit ihr die Kinder Andrea (Kaitlyn Dever) und John (Evan Castelloe) hat.