stmi Papenburg. Zwölf Auszubildende des Faches Hauswirtschaft der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Papenburg sind am Mittwoch im „Berufswettkampf“ gegeneinander angetreten. Aufgabe war es, einen „Salat zum Mitnehmen“ zuzubereiten. Der Wettbewerb ist Teil der Prüfungsvorbereitung.

„Der Wettkampf besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil“, erklärte Hauswirtschaftslehrerin Elvira Schukat. Die Theorie setzt sich aus einem Allgemeinwissens- und einem Berufstheorietest zusammen. Der Praxisteil besteht aus der Zubereitung zweier Salate und der anschließenden Präsentation ihrer Werke. Zudem musste jede Schülerin einen „Bestimmungstest“ absolvieren, bei dem sie verschiedene Gemüsearten benennen und eine mögliche Zubereitungsart vorschlagen mussten.

Als Gewinnerin ging Merle Hinrichs aus dem Wettbewerb hervor. Sie bereitete einen Rote-Beete-Salat und einen Feldsalat zu. Auf dem zweiten Platz landete Nele Hoormann mit ihrem Spitzkohlsalat im Pita-Brot sowie einem Kuskus-Salat. Marijke Weinmann belegte den dritten Platz, den sie sich durch die Zubereitung eines Steckrüben- sowie eines Rote-Beete-Salates erkämpft hat. „Wir waren am Anfang sehr aufgeregt“, berichtet Weinmann. „Am Ende hat sich das aber wieder gelegt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war eine gute Vorbereitung auf die Prüfungen“, fügte die Berufsschülerin hinzu.

Lehrerin Schukat zufolge hilft der Wettbewerb den Mädchen auch, ein besseres Gefühl für die Zeit beim Kochen zu bekommen. Oft dauerte die Zubereitung länger als von den Teilnehmerinnen erwartet, sodass sie unter Zeitdruck gerieten. Auch dieses Kriterium spiele bei den späteren Prüfungen eine wichtige Rolle, betonte die Hauswirtschaftslehrerin.

Schukat zeigte sich zufrieden mit den Schülerinnen. Die ersten drei Plätze erhielten Punktewerte im Bereich einer Zwei oder Zwei minus. Die Siegerin wurde von acht Richterinnen ermittelt. Die erst- bis drittplatzierten Köche erhielten einen Drogerie-Gutschein im Wert von 30, 20 beziehungsweise 10 Euro. Außerdem erhielt jede Teilnehmerin, passend zum Thema „Salate zum Mitnehmen“, einen Kaffeebecher zum Mitnehmen.

Der Berufswettkampf fand zum 34. Mal an den BBS Papenburg statt, so Schukat. Gesponsert wurde er vom Landvolk Niedersachsen. Der Wettstreit dient Schukat zufolge als „ganz wichtige Prüfungsvorbereitung“ für die Berufsschülerinnen. Siegerin Hinrichs qualifizierte sich für die Teilnahme am Gebietsentscheid an den BBS Ammerland, der am 13. März 2019 stattfindet.