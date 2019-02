Fantasievolle Figuren und handwerkliches Geschick: Der Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle Forum Alte Werft vereint Kunst und Handwerk. Foto: Veranstaltungsbüro Grawe

Papenburg Am Sonntag, 10. Februar, findet in der Stadthalle Forum Alte Werft in Papenburg der Kunsthandwerkermarkt statt. Auch in diesem Frühjahr ist der Markt mit etwa 60 Ausstellern wieder ausgebucht.