So machte die unheilvolle Fahrt der „Johanna“ Margaretha Meinders zur Heldin

Die unheilvolle Fahrt der 1878 auf der Werft H. W. Meyer in Papenburg gebauten „Johanna“ beginnt am 3. April 1890 auf Mauritius (Port Louis). Bis dahin war der Lastensegler regelmäßig auf den Weltmeeren unter anderem mit den Zielhäfen Boston, New York, Rio de Janeiro oder Sydney unterwegs.

Solche Fahrten waren damals sehr beschwerlich. Es gab Unwetter und Stürme, bei Landgang drohten Seuchen und gefährliche Krankheiten. An Bord gab es häufig Ungezieferplagen, und bei Flaute – also bei ausbleibendem Wind – kam das Schiff nicht vorwärts.

Von Mauritius aus sticht die mit mehr als 10 000 Säcken Zucker beladene „Johanna“ mit dem Ziel Australien (Melbourne) in See. Auf Mauritius gab es große Zuckerrohrplantagen, die Insel lebte damals vom Zuckerhandel.

Mit an Bord sind neben der achtköpfigen Besatzung um Kapitän Hermann Meinders dessen Ehefrau Margaretha (geb. Plock, Tochter eines Schmiedemeisters) und die damals dreijährige Tochter Susanne. Fast wie durch ein Wunder kommen nur die 24-jährige Mutter und Tochter sowie drei Besatzungsmitglieder fast vier Monate später im Hafen von Melbourne an. Den Rest der Besatzung rafft das Gelbfieber dahin.

3. April 1890

Die „Johanna“ legt von Mauritius ab, Ziel ist Melbourne in Australien.

An Bord sind außer Margaretha, Kapitän Hermann (41) und Susanne Steuermann Hermann Heyen (52), Matrose Hermann Plock (19), Schiffsjunge Heinrich Rüther (16), die Vollmatrosen Hermann Bahnes und Hermann Plock, die Leichtmatrosen Leo Klot und Karl Hilgendorf sowie Koch Johannes Hövel.

Nach drei Tagen gibt es erste Anzeichen von hohem Fieber bei einem Teil der Mannschaft.

10. April

Die Mannschaft ist so schwach, dass die großen Segel nicht mehr gehisst werden können, sie muss mit kleinen fahren.

Die Mannschaft hat Gelbfieber, eine hochgefährliche Infektion mit hohem Fieber, Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen (im schlimmsten Fall von „schwarzem Blut“), die heute behandelbar ist, damals aber häufig tödlich endete.

Margaretha Meinders behandelt die Kranken mit Chinin (aus der Rinde des Chinabaums in den Anden), einem fiebersenkenden Mittel aus der Bordapotheke.

23. April

Vollmatrose Bahnes stirbt.

26. April

Leichtmatrose Klot stirbt. Beide Tote werden seebestattet.

Verstorbene konnten damals aus hygienischen Gründen nicht an Bord bleiben, weil sie die Gesundheit der anderen gefährdet hätten. Man nähte sie in Segeltuch ein und beschwerte sie. Üblicherweise hielt der Kapitän vor versammelter Mannschaft und bei Flagge auf halbmast eine Ansprache, dann wurde der Tote der See übergeben.

Auf der „Johanna“ musste das der Steuermann übernehmen, Kapitän Meinders selbst war zu krank.

24. bis 26. April

Sturm: Das Schiff läuft immer wieder voll Wasser, muss ausgepumpt werden (mit sogenannten „Lenzpumpen“). Margaretha Meinders hilft ständig dabei. Susanne ist in der Kajüte eingesperrt.

Die Kapitänsfrau steuert immer wieder das Schiff, steht am Ruder. Einmal hört sie Susanne in der Kajüte weinen und an die Tür hämmern und ruft: „Si du man still, Susanne, ik kumm jo gliek.“ Als die Kleine dann jedoch lange still ist, bekommt Margaretha Meinders Angst, bindet das Ruder fest und eilt in die Kajüte. Susanne ist vor Erschöpfung eingeschlafen. Margaretha küsst die schlafende Tochter und hastet zurück zum Steuer.

1. Mai

Schiffskoch Hövel stirbt. Der Rest der Mannschaft ist so vom Fieber geschwächt, dass die Segel nicht losgemacht werden können und zu faulen beginnen.

Nur Steuermann Heyen, Matrose Plock (beide geschwächt) und Margaretha Meinders können noch arbeiten, aber das Wasser an Bord steigt so schnell, dass nicht mehr genügend gepumpt werden kann.

7. Mai

Auf Befehl des Kapitäns werfen Heyen, Kapitän Meinders und seine Frau ungefähr 300 schwere Säcke Zucker über Bord. Sonst wäre das Schiff gekentert, da die Segel nicht mehr gesetzt werden können. Dazu muss jeder Sack einzeln an einem Flaschenzug befestigt und über Bord gehievt werden – extrem schwere Arbeit.

Abends wird der Sturm noch schlimmer, aber alle sind so erschöpft, dass sie das Ruder festbinden, um schlafen zu können.

In den folgenden Tagen macht Margaretha Meinders auch Essen in der Kombüse für die verbliebenen Reste der Mannschaft. Normalerweise hatten Frauen damals zur Kombüse keinen Zutritt, sie war das Reich des Schiffskochs.

9. Mai

Leichtmatrose Hilgendorf stirbt. Die Besatzung schrumpft dadurch auf nur noch vier Mann. Viel Wasser an Bord, Margaretha Meinders hilft bis abends unentwegt beim Pumpen. Das Ruder muss abermals festgebunden werden, damit die Crew schlafen kann.

11. Mai

Margaretha Meinders hilft dabei, weitere 220 Säcke Zucker über Bord zu werfen.

22. Mai

Teile vom Schiff sind durch eine Welle beschädigt, die Crew steuert Fremantle in Westaustralien als Nothafen an.

9. Juni

Land in Sicht: Die Mannschaft wirft Anker zehn Meilen vor Fremantle. Ein Arzt kommt an Bord, beordert Kapitän Meinders, Matrose Plock und Schiffsjunge Rüther in Quarantäne.

10. Juni

Der Hafenmeister von Fremantle und vier Seeleute kommen an Bord und hissen die Segel des Frachters, die „Johanna“ wird in den Schutz einer kleinen Insel geschleppt. Kleidung der verstorbenen Seeleute wird über Bord geworfen.

3. Juni

Segel werden losgemacht und getrocknet.

29. Juni

Die „Johanna“ sticht erneut in See. Kapitän Meinders, Matrose Plock und Schiffsjunge Rüther sind wieder an Bord sowie vier neue Seeleute.

1. Juli

Der Zustand von Kapitän Meinders verschlechtert sich – typisch für Gelbfieber, bei dem es eine kurze Besserungsphase geben kann.

2. Juli

Kapitän Meinders stirbt, seine Leiche wird dem Meer übergeben.

3. bis 5. Juli

Schwerer Sturm

17. Juli

Land in Sicht.

21. Juli

Ankern in der Bucht vor Melbourne, auf Quarantänestation.

23. Juli

Weiterfahrt nach Melbourne. Dort werden Steuermann Heyen und Margaretha Meinders als Helden gefeiert, weil sie die „Johanna“ vor dem Untergang bewahrt und einen großen Teil der wertvollen Zuckerladung gerettet haben. Meinders habe an Bord kräftezehrende „Männerarbeiten“ ausgeführt und sich durch mutiges Handeln und Tatkraft ausgezeichnet.

Zum Dank bekommt die Kapitänsfrau von den Versicherern der Ladung 300 Pfund und eine goldene Uhr mit einer eingravierten Danksagung geschenkt. Steuermann Heyen bekommt 50 Pfund. Meinders fährt mit Susanne auf Kosten der Deutschen Lloyd, einer großen Reederei, nach Deutschland zurück.