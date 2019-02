Papenburg. Das Emsland soll beim Filmfestival Berlinale 2019 groß herauskommen – nicht nur als Kulturregion, sondern auch als spannender Drehort. Die Plattform dafür bietet die Fördergesellschaft Nordmedia.

Bei den 69. Internationalen Filmfestspielen Berlin, kurz Berlinale, geben sich Stars im Kampf um den Goldenen Bären die Klinke in die Hand. Mittendrin: Erster Kreisrat Martin Gerenkamp und der Papenburger Kulturreferent Ansgar Ahlers, der selbst als Regisseur und Produzent seit Jahren im Filmgeschäft tätig ist.



Nordmedia will für das Emsland als attraktive Filmlandschaft werben. „Leider haben wir beispielsweise nichts Vergleichbares zum Ostfrieslandkrimi“, sagt Ahlers im Gespräch mit unserer Redaktion. Durch den Moorbrand habe es das Emsland eher unrühmlicherweise sogar in die „New York Times“ geschafft. Auf der Berlinale bestehe die Chance, das Emsland als Kulturregion und spannenden Drehort zu präsentieren.

Wie Ahlers weiter berichtet, wird dafür ein eigener Loungebereich gestaltet, in dessen Hintergrund in Dauerschleife ein Image-Kurzfilm läuft, der die Vorzüge des Emslandes visualisiert. Zu sehen sind beispielsweise Impressionen der Papenburger Meyer Werft, des Kleinen Festes auf Schloss Clemenswerth in Sögel oder die Lingener Kivelinge. Das Motto: schlagfertig, weltoffen, gigantisch, unentdeckt. Am Freitag, 8. Februar 2019, werde es nach einem Sektempfang in der Lounge eine Talkrunde unter anderem mit Gerenkamp und Ahlers geben. „Dabei werden wir natürlich kräftig für das Emsland werben“, verspricht der Kulturreferent.

Sehr gute Plattform

Ahlers spricht von einer „sehr guten Präsentationsplattform, um für das Emsland mal etwas anders Werbung zu machen“. Drehorte im Emsland würden zwangsläufig weitere Touristen anlocken und das kulturelle Leben im Landkreis bereichern. „Wir wollen zeigen: Hier gibt es Motive, die es woanders nicht gibt.“

Jochen Coldewey von Nordmedia erklärte in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, dass das von Mooren, intensiven Landschaften und Industriestandorten wie der Meyer Werft geprägte Emsland auch „unverbrauchte Schauplätze“ böte. Überdies könne sich Nordmedia vorstellen, deutsch-holländische Gemeinschaftsproduktionen zu fördern. Coldewey sagte aber auch, dass Emsland-Filme derzeit Zukunftsmusik seien. Das soll sich ändern.