Papenburg. Mit dem Stück „Karamba!“ lädt das Hamburger Schmidt Theater am Samstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr in die Stadthalle Forum Alte Werft in Papenburg zur frech-frivolen Zeitreise durch die 1970er-Jahre ein.