Papenburg Ein Atheist mit einer Mission – so beschrieb sich Philipp Möller, Autor von „Gottlos glücklich“ selbst. Er war einer Einladung der Volkshochschule und der Buchhandlung Eissing nach Papenburg gefolgt.

Rund 60 Zuhörer in der Villa sollten keine Lesung erwarten, eröffnete Möller. Es werde kein „Blasphemismus-Kino“ geben, sondern eher eine Präsentation. Tatsächlich berichtete der 1980 in Berlin geborene Pädagoge mehr aus seinem Leben, als dass er vorlas.

In rotem Bus auf Städtetour

Nachdem Möller in einer Berliner Schule als Vertretungslehrer gearbeitet hatte, begleitete er als Pressesprecher 2009 eine säkulare Kampagne. Dabei war ein roter Bus durch mehrere große deutsche Städte getourt. Das Besondere an dem Fahrzeug war die Aufschrift: „Es gibt (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) keinen Gott. Ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben“. Als Pressereferent und „Gesicht“ der Giordano-Bruno-Stiftung nutzte Möller zahlreiche Medienauftritte, vor allem in Talkshows, um seine Religionskritik publik zu machen.

„Religion muss Privatsache sein“

Der Autor fordert, Religion müsse Privatsache sein. Die Trennung von Staat und Kirche sei endlich einzulösen. Davon sei Deutschland aber weit entfernt. Ob Schule, Krankenhaus, Fernsehen oder Steuer: um die Kirche komme kein Bürger im Laufe seines Lebens herum.

Junge Leute würden von den Kirchen nicht mehr viel erwarten. Das solle sie nachdenklich stimmen, denn: „Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.“

Kritik an Ausgaben für Bischöfe und Religionspädagogen

Wenn die Leute wüssten, wie viel Geld der Staat für kirchliche Belange ausgebe, würden noch viel mehr Menschen aus den Kirchen austreten, so Möller weiter. „Die Kirchen zahlen nur 1,8 Prozent der Kosten, die bei Caritas und Diakonie anfallen.“ Die Entlohnung der Bischöfe durch den Staat und die Milliarden von Euro für den Religionsunterricht und die Ausbildung von Religionslehrern und weitere Beispiele führte der Berliner ins Feld genauso wie die Missbrauchsfälle und ihre aus seiner Sicht vollkommen ungenügende Aufarbeitung durch kirchliche Instanzen selber. Die Kirchen genössen Narrenfreiheit, die deutschen Richter seien zudem christlich geprägt. Ausgerechnet die Kirchen seien vom Betriebsverfassungsgesetz und dem Allgemeinen Gleichstellungs-Gesetz bis vor Kurzem weitgehend ausgenommen gewesen, so Möller.

Nicht immer glücklich

„Ich bin nicht immer glücklich,“ antwortete der Autor auf eine Publikums-Frage nach dem Buchtitel. „Aber ich bin glücklich damit, nicht einem irrationalen Glaubens-System anzuhängen.“ Religiöse Gefühle stünden nicht mehr unter Denkmalschutz. „Religions-Kritik darf alles.“ Und: „Meine Kritik gilt nicht nur der Religion, sondern der Blödheit allgemein.“